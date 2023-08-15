Мария Привалова о работе моделью: «Если не прохожу кастинг, не думаю, будто я урод. Мама с папой с детства говорили, что я самая красивая. И я поверила»

Легкоатлетка Мария Привалова рассказала, как пришла в моделинг.

Она дочь олимпийской чемпионки и экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) Ирины Приваловой. Мария выступает в тройном прыжке.

«Получилось все банально – написал букер в соцсетях. Матео, итальянец, у него русское агентство в Москве. И закрутилось. Чем больше у тебя портфолио, тем больше работы. Нужно ходить на творческие съемки, они бесплатные. Там стилисты, визажисты, фотографы – во всем этом варишься. Снимаешься, пополняешь свой бук и потом получаешь предложения. Это как зачетка на первом курсе: сначала ты работаешь на нее, а потом она на тебя.

Сниматься – по сравнению с тренировками – это все-таки отдых. Выглядит все так: мой букер присылает кастинг, и, если мне подходит дата, оплата и команда – соглашаюсь. После этого клиенты, которые собирают моделей, выбирают, кого взять. Тут от меня уже ничего не зависит. И всю жизнь я не хотела бы заниматься моделингом как раз по той причине, что там выбирают тебя. А в спорте наоборот – все зависит только от твоих действий.

Я не ухожу с головой в мир моделинга. Скорее наоборот – плаваю на поверхностности и не рву на себе одежду из-за кастингов. Откровенно говоря, мне все равно – возьмут или не возьмут. У меня вон тренировка завтра!

Но вообще в этом деле жесткая конкуренция. Мощнее, чем в спорте. Разумеется, есть и ревность, и зависть. Я вот наверняка не всем нравлюсь. Ну и что? На мою самооценку это никак не влияет. Если не прохожу кастинг, точно не возникает мыслей, будто я урод. Меня мама с папой так воспитали – с детства говорили, что я самая красивая. И я поверила.

Понимаю, что со стороны это звучит как работа мечты: в свободное время лечу в теплые страны. Еще и платят хорошо. Цифры называть не буду, чтобы никого не злить, но на жизнь точно хватает. Однако для меня работа мечты – это если бы я прыгала 15,68 (мировой рекорд – Sports.ru).

Теоретически я могла бы весь год сниматься и вообще не думать ни об учебе, ни о спорте. У меня есть подружки, которые живут в той же Барселоне и ни о чем не парятся. Но моя душа лежит к спорту. Это на первом месте, без вариантов», – отметила Привалова.

«Мама с папой говорили, что я самая красивая. И я поверила». Дочь Ирины Приваловой – модель в Европе