Мария Привалова: «Пошла тема, будто езжу отдыхать на деньги ВФЛА. Но много путешествую из-за того, что у меня модельное агентство в Барселоне»

Легкоатлетка Мария Привалова объяснила, что путешествует благодаря карьере модели.

«Давно пошла такая тема, будто я езжу отдыхать на деньги федерации. Началось с каких-то фуфлянских телеграм-каналов. Ну, потому что у меня мама ( ) в руководстве, а я много путешествую. Но люди просто не знают мою жизнь и не понимают, что я работаю. Меня это веселит.

Папа был главным шутником этого мира, и я с детства прониклась его легким отношением к жизни. Так что вообще не парюсь. Еще не было ни одного комментария, который бы меня зацепил. Сколько людей, столько и мнений, а я просто живу своей жизнью.

Много путешествую я из-за того, что у меня модельное агентство в Барселоне. Там находят работу – и я еду. Вот буквально пишу: «Ребята, привет! Готова поработать с такого-то по такое-то». Они ищут что-то на эти даты. И я лечу как отдохнуть, так и заработать. Моделинг дает такую возможность», – сказала Привалова.

«Мама с папой говорили, что я самая красивая. И я поверила». Дочь Ирины Приваловой – модель в Европе