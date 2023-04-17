Каменский об игре с Путиным: «Это матчи для популяризации хоккея. Показываем, что наш президент играет. Такого нет ни в одной стране – только у нас и у белорусов»
Валерий Каменский высказался об игре в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.
– Игровые победы вы часто вспоминаете?
– Да, люблю повспоминать. У меня есть видеозаписи, иногда пересматриваю. Но я для себя разделяю успехи в спорте и в жизни. Для меня радостные моменты в семье занимают отдельное место по важности.
– А в спорте чаще приходит в голову Кубок Стэнли с «Колорадо» или победа на Олимпиаде?
– Это разные этапы жизни, и я их оцениваю для себя равнозначно. Бывает, что хочется еще раз испытать ощущение побед в НХЛ или успехов со сборной. Со временем оно притупляется. Поэтому до сих пор в нашем преклонном возрасте выходим на лед и пытаемся выиграть в каждой игре.
Вот в плане эмоций удается сохранить все то же самое: заводимся, бьемся, радуемся, расстраиваемся, если проигрываем. Скорость не такая, но в голове игровое чувство сохраняется.
– Приходилось себя сдерживать в матчах с Владимиром Путиным?
– Мне – нет, потому что я всегда за него играл и даже в одном звене.
– Как к этому относятся другие хоккеисты, которые, как и вы, со всем желанием выходят на лед?
– Эти игры не на результат, а для популяризации хоккея. Мы показываем, что наш президент играет в хоккей. Такого нет ни в одной стране – только у нас и у белорусов.
У каждого хоккеиста в мире есть желание сыграть за президента или против. Это совсем другое ощущение, в котором желание забить или победить отходит на второй план. После матчей с президентом понимаешь, что пройден еще один этап в хоккейной карьере.
Например, президент США чествует победителей НХЛ, для них это большой праздник, у нас же вот такой путь, – заявил олимпийский чемпион, вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию Каменский.
Что могут популяризировать дед, который катится как вагонетка старая и 10 маникенов вокруг него - не представляю
Быть беде.
А то ведь реально человек верит, что он во всем лучший и непогрешимый, отсюда и многие проблемы
2. Защитники сматываются с пути следования этого великого голеадора, а в недалеком прошлом профессионалы вратари в страхе уезжает из створа ворот боясь броска как из "пушки".
3. Обычному посетителю, чтобы попасть на прием к президенту, нужно 2 недели в изоляции сдавать анализы, а потом удостоится чести сидеть за 40 метровым столом на противоположном краю, а вот интеллектуалам как Валерий Каменский из "НХЛ" ничего такого не нужно.
Вот "такого (действительно) нет ни в одной стране – только у нас и у белорусов".
только холуй будет хвалить президента по надуманным причинам
только холуй будет с гордостью говорить о том, что президент его страны играет в хоккей
ну играет и что? пенсии вырастут от того, что он в хоккей играет?