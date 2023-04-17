Валерий Каменский высказался об игре в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.

– Игровые победы вы часто вспоминаете?

– Да, люблю повспоминать. У меня есть видеозаписи, иногда пересматриваю. Но я для себя разделяю успехи в спорте и в жизни. Для меня радостные моменты в семье занимают отдельное место по важности.

– А в спорте чаще приходит в голову Кубок Стэнли с «Колорадо» или победа на Олимпиаде?

– Это разные этапы жизни, и я их оцениваю для себя равнозначно. Бывает, что хочется еще раз испытать ощущение побед в НХЛ или успехов со сборной. Со временем оно притупляется. Поэтому до сих пор в нашем преклонном возрасте выходим на лед и пытаемся выиграть в каждой игре.

Вот в плане эмоций удается сохранить все то же самое: заводимся, бьемся, радуемся, расстраиваемся, если проигрываем. Скорость не такая, но в голове игровое чувство сохраняется.

– Приходилось себя сдерживать в матчах с ?

– Мне – нет, потому что я всегда за него играл и даже в одном звене.

– Как к этому относятся другие хоккеисты, которые, как и вы, со всем желанием выходят на лед?

– Эти игры не на результат, а для популяризации хоккея. Мы показываем, что наш президент играет в хоккей. Такого нет ни в одной стране – только у нас и у белорусов.

У каждого хоккеиста в мире есть желание сыграть за президента или против. Это совсем другое ощущение, в котором желание забить или победить отходит на второй план. После матчей с президентом понимаешь, что пройден еще один этап в хоккейной карьере.

Например, президент США чествует победителей , для них это большой праздник, у нас же вот такой путь, – заявил олимпийский чемпион, вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию .