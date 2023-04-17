Каменский об игре с Путиным: «Это матчи для популяризации хоккея. Показываем, что наш президент играет. Такого нет ни в одной стране – только у нас и у белорусов»

Теги Сборная России по хоккею НХЛ Владимир Путин Валерий Каменский КХЛ Александр Лукашенко любительский хоккей Политика Хоккей

Валерий Каменский высказался об игре в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.

– Игровые победы вы часто вспоминаете?

– Да, люблю повспоминать. У меня есть видеозаписи, иногда пересматриваю. Но я для себя разделяю успехи в спорте и в жизни. Для меня радостные моменты в семье занимают отдельное место по важности.

– А в спорте чаще приходит в голову Кубок Стэнли с «Колорадо» или победа на Олимпиаде?

– Это разные этапы жизни, и я их оцениваю для себя равнозначно. Бывает, что хочется еще раз испытать ощущение побед в НХЛ или успехов со сборной. Со временем оно притупляется. Поэтому до сих пор в нашем преклонном возрасте выходим на лед и пытаемся выиграть в каждой игре.

Вот в плане эмоций удается сохранить все то же самое: заводимся, бьемся, радуемся, расстраиваемся, если проигрываем. Скорость не такая, но в голове игровое чувство сохраняется.

– Приходилось себя сдерживать в матчах с Владимиром Путиным?

– Мне – нет, потому что я всегда за него играл и даже в одном звене.

– Как к этому относятся другие хоккеисты, которые, как и вы, со всем желанием выходят на лед?

– Эти игры не на результат, а для популяризации хоккея. Мы показываем, что наш президент играет в хоккей. Такого нет ни в одной стране – только у нас и у белорусов.

У каждого хоккеиста в мире есть желание сыграть за президента или против. Это совсем другое ощущение, в котором желание забить или победить отходит на второй план. После матчей с президентом понимаешь, что пройден еще один этап в хоккейной карьере.

Например, президент США чествует победителей НХЛ, для них это большой праздник, у нас же вот такой путь, – заявил олимпийский чемпион, вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию Каменский.

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62 комментария

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Savardus
Ну, так-то правящий князь Монако вообще на олимпиаду ездил как бобслеист. А Джордж Веа брал золотой мяч. И это настоящие спортивные достижения в настоящей конкурентной борьбе, которые реально популяризировали спорт в стране.

Что могут популяризировать дед, который катится как вагонетка старая и 10 маникенов вокруг него - не представляю
+162
-3
+159
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Вячеслав Пустохин
Это не популяризация хоккея. Это плохие попытки популяризации президента, которого уже ничто не отбелит.
+115
-2
+113
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Jetter
Какое забавное совпадение, что именно у нас и белорусов играют в хоккей. Видимо, это действительно очень опасный вид спорта для головы. Сильно повреждает.
+60
-2
+58
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Ебздрогыч
может, это как раз и повод задуматься, что такого цирка в других странах нет...
+44
-2
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arustanjan@icloud.com
А как же президент туркменистана, который выиграл все внутри страны, абсолютный чемпион по всем видам спорта.
+39
0
+39
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MironSM84
Вот на счёт что такого больше нет кроме как у нас и Белоруссии это 100 процентов в точку))
+27
-2
+25
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Melnikov1968
Прямо все бегут ломая ноги,чтобы посмотреть как Президент играет в хоккей? Валера,не позорься. Это интересно только родственникам и мазохистам. Про популяризацию лучше вообще промолчать.
+19
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uopow
Президент - хоккеист
Быть беде.
+15
0
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Digger86
Ответ arustanjan@icloud.com
А как же президент туркменистана, который выиграл все внутри страны, абсолютный чемпион по всем видам спорта.
Вообще-то Ким Чен Ир прошёл все лунки на поле для гольфа с одного удара. 11 подряд hole-in-one! Вот где настоящая спортивная удаль!
+12
0
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Герман Гевейлер
Ответ Мари Хуан
По телеку эти матчи транслируют?
На Бесогон-Матч
+9
0
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Любезный Коссутий
Ответ Savardus
Ну, так-то правящий князь Монако вообще на олимпиаду ездил как бобслеист. А Джордж Веа брал золотой мяч. И это настоящие спортивные достижения в настоящей конкурентной борьбе, которые реально популяризировали спорт в стране. Что могут популяризировать дед, который катится как вагонетка старая и 10 маникенов вокруг него - не представляю
старая вагонетка - это пять 😁👍
+8
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Sanan1908
Что-то не вижу прогресса или популяции
+8
0
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Genry
Дедушке на покой пора , вся страна ждёт не дождется .
+8
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Герман Гевейлер
Ответ Savardus
Ну, так-то правящий князь Монако вообще на олимпиаду ездил как бобслеист. А Джордж Веа брал золотой мяч. И это настоящие спортивные достижения в настоящей конкурентной борьбе, которые реально популяризировали спорт в стране. Что могут популяризировать дед, который катится как вагонетка старая и 10 маникенов вокруг него - не представляю
Еще принцесса Анна в конном спорте :)
+5
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Lionel Andres Messi 10
Он уже конкретно заигрался.
+6
-1
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Savarona25
Вся эта игра в хоккей для придворных - возможность получать должности и пр. блага. Такой своеобразный клуб. Не думаю что остальным гражданам это интересно во всех смыслах. Ну только если подумать на досуге про участников "на их месте и я бы не растерялся".
+4
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Igor Vladimirov
Президент, играющий в хоккей только отвращает от этого вида спорта , а не популяризует. Что клоунада может популяризовать?
+5
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Габорик
Глупо осуждать человека, который рассчитывает поиметь определённые преференции, поиграв немного в поддавки. Да, может в глазах тех, у кого такой возможности нет, это выглядит унизительно, но деньги и прочие ништяки не пахнут :)
+3
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Вечно в бане
Если бы против деда в хоккей играли нормально, а не ту лизоблюдскую клоунаду устраивали(да и не только в хоккее, а и во всем остальном), то может и жили бы в другой стране.

А то ведь реально человек верит, что он во всем лучший и непогрешимый, отсюда и многие проблемы
+3
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Герман Гевейлер
А это охренеть как важно для благосостояния россиян и их безопасности и роста экономики, что президент играет в хоккей
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Atsuktuvas
Ответ Sanan1908
Что-то не вижу прогресса или популяции
Чаще читайте отчеты Минспорта и федераций. ))
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DebunkerOfMyths
1. Остановить прорыв президента на ледовой арене способен только ковер;
2. Защитники сматываются с пути следования этого великого голеадора, а в недалеком прошлом профессионалы вратари в страхе уезжает из створа ворот боясь броска как из "пушки".
3. Обычному посетителю, чтобы попасть на прием к президенту, нужно 2 недели в изоляции сдавать анализы, а потом удостоится чести сидеть за 40 метровым столом на противоположном краю, а вот интеллектуалам как Валерий Каменский из "НХЛ" ничего такого не нужно.
Вот "такого (действительно) нет ни в одной стране – только у нас и у белорусов".
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Гамарджоба Генацвале
Ответ 369
В 2005 году Веа проиграл выборы первой африканской женщине-президенту Элен Серлиф. Но он не опустил руки и решил ... поехать учиться в Америку! Там во Флоридском университете он получил степень магистра по специальности "Бизнес-развитие и администрация". "Я знаю - некоторые думают, что государством не может руководить футболист. У меня другое мнение: я обожаю свою страну и людей, которые тут живут. Я боролся изо всех сил, чтобы стать президентом, потому что знаю, что могу дать многое этой земле"
Ну и? Только ЗМ он выиграл в 1995году, а карьеру футболиста завершил в 2003.То есть стал политиком после окончания футбольной карьеры.
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несахар
"Мы показываем, что наш президент играет в хоккей. Такого нет ни в одной стране – только у нас и у белорусов."

только холуй будет хвалить президента по надуманным причинам
только холуй будет с гордостью говорить о том, что президент его страны играет в хоккей
ну играет и что? пенсии вырастут от того, что он в хоккей играет?
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Мари Хуан
По телеку эти матчи транслируют?
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