Екатерина Конева: «На ЧМ-2013 казалось, все только начинается. А получается, блин, все уже заканчивалось»

Прыгунья тройным Екатерина Конева вспомнила чемпионат мира-2013 в Москве.

На том турнире Конева завоевала серебро.

«Из тех, кто был на ЧМ-2013, до сих пор выступают только несколько человек. Тот турнир – как из другой жизни. Мы были не просто под своим флагом, весь мир приехал к нам. Болт бегал, да вообще все. Даже не верится, что такое могло быть.

Еще это мой первый чемпионат мира. Сейчас вспоминать те времена приятно. А тогда, сразу после финала, я была убита. Хотя стала второй. Но тренер сказал мне: «Кать, с места отталкивания ты выиграла этот чемпионат мира».

Тогда мне было 24, и казалось, все только начинается. А получается, что, блин, все уже заканчивалось... Я мечтала об Олимпиадах и мировых рекордах, впереди маячило столько всего. Но что теперь говорить», – отметила .

«Ни разу в карьере не чувствовала, что меня ценят». Она брала медали ЧМ, пережила дисквал и хороша в 35 лет