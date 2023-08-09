Конева о допинг-деле в 2007-м: «Меня уничтожили. Не понимала, почему я должна через такое проходить, если не виновата»

Теги допинг сборная России жен Екатерина Конева тройной прыжок Легкая атлетика

Прыгунья тройным Екатерина Конева вспомнила о допинг-деле в 2007-м.

«История очень странная. Вспоминать не хочется. Будь я нынешняя в то время – все бы сделала по-другому. Подала бы в суд, выиграла бы дело и на мне не было бы этого клейма.

Иногда думаю, как бы тогда все по-другому могло пойти. Но я боялась. Боялась идти против системы. Мне прямым текстом говорили, что нужно сидеть молча, а если начну возникать – просто не смогу больше бегать. Поэтому и перешла на прыжки. Я же до этого занималась спринтом.

От этой истории пострадала прежде всего психологически. Меня уничтожили. Не понимала, как это все могло произойти со мной и почему я должна через такое проходить, если не виновата. Про меня много писали в газетах в Хабаровске. Это было неприятно. Да и поступала я звездой – чемпионкой России, а потом раз – и такая задница. Сразу косые взгляды, «помощь» в учебе», – сказала Конева.

«Ни разу в карьере не чувствовала, что меня ценят». Она брала медали ЧМ, пережила дисквал и хороша в 35 лет

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2 комментария

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psa.1207
Ну да, все вы не виноваты. Как у вас допинг находят, непонятно.
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Сергей
Зачем вскрывать сундук с бабушкиным приданым?
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