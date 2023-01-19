Бывший тренер белорусской легкоатлетки Тимановской обвинен в нарушении кодекса World Athletics

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) предъявил обвинения белорусскому тренеру Юрию Моисевичу по делу бегуньи Кристины Тимановской.

В частности, Моисевич обвиняется в нарушении этического кодекса World Athletics во время Олимпиады-2020 в Токио.

Тогда у Тимановской, выступавшей за Беларусь, возник конфликт с руководством сборной – она критиковала решение тренеров не включать ее в заявку на эстафету 4х400 м, а позже сообщила об угрозах в свой адрес.

В AIU пришли к выводу, что Моисевич повел себя недобросовестно, не защитил честь и достоинство спортсменки. При этом его действия были охарактеризованы как оскорбительные и нанесшие ущерб репутации легкой атлетики.

После летней Олимпиады Тимановская отправилась в Польшу, а в 2022 году получила гражданство этой страны.

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