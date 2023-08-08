World Athletics запретит журналистам носить одежду с государственной символикой на ЧМ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретит представителям СМИ носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира, который пройдет в венгерском Будапеште 19-27 августа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы World Athletics. В частности, запрет будет действовать на пресс-конференциях и в микст-зонах.

«Ношение журналистами футболок национальной команды или одежды, в которую облачаются активные болельщики, неуместно в специально отведенных для работы СМИ зонах на спортивных аренах.

Аккредитованным представителям СМИ (за исключением представителей команд по связям с прессой), которые не соблюдают это требование, будет предложено снять такую одежду», – ответила представительница World Athletics на вопрос, могут ли российские журналисты приходить на стадион в одежде с флагом и гимном своей страны

Российские легкоатлеты не были допущены к стартам, при этом российские журналисты имеют возможность получить аккредитацию. До начала ЧМ международная федерация еще должна отправить представителям СМИ свод правил работы на турнире.