World Athletics запретит журналистам носить одежду с государственной символикой на ЧМ

Теги чемпионат мира по легкой атлетике Легкая атлетика

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретит представителям СМИ носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира, который пройдет в венгерском Будапеште 19-27 августа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы World Athletics. В частности, запрет будет действовать на пресс-конференциях и в микст-зонах.

«Ношение журналистами футболок национальной команды или одежды, в которую облачаются активные болельщики, неуместно в специально отведенных для работы СМИ зонах на спортивных аренах.

Аккредитованным представителям СМИ (за исключением представителей команд по связям с прессой), которые не соблюдают это требование, будет предложено снять такую одежду», – ответила представительница World Athletics на вопрос, могут ли российские журналисты приходить на стадион в одежде с флагом и гимном своей страны

Российские легкоатлеты не были допущены к стартам, при этом российские журналисты имеют возможность получить аккредитацию. До начала ЧМ международная федерация еще должна отправить представителям СМИ свод правил работы на турнире.

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7 комментариев

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я даже с знаю, с символикой каких конкретно стран
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Ответ Сергей Галынский
А,т.е это новшество чисто под две страны сделано
Журналисты из других стран не носят символику
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Все просто, чтобы облачиться в национальные цвета, необходимо стать представителем команды по связям с прессой. Делов то😊😊😊
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То есть и в клубных майках нельзя. Понятненько.
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Пора вернуться к истокам, когда на древних Олимпиадах вообще соревновались без одежды. Правда это относилось только к спортсменам, но можно пойти шире и применить это и к персоналу, и к зрителям...
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