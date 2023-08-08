Ласицкене получила приглашение для участия в финале серии «Королева российского спорта». Ранее она не квалифицировалась на турнир

Мария Ласицкене получила приглашение на финал серии «Королева российского спорта».

Соревнования пройдут с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ласицкене, ранее получившая травму ноги, не прошла квалификацию на финал, но Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) решила предоставить wild card победителям и призерам Олимпиады-2020 из России и Беларуси.

Кроме Ласицкене допуск к турниру также получил бронзовый призер Игр Максим Недосеков из Беларуси.

На данный момент оба спортсмена еще должны подтвердить свое участие в финале соревнований.