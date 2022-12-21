Муж Ласицкене о премии лучшим спортсменам Токио-2020: «ОКР – 🤡. Не зря Маша игнорит все ваши междусобойчики»

Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки Токио-2020 по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, прокомментировал итоги премии лучшим спортсменам Олимпиады в Токио.

Накануне приз, который вручается по версии Олимпийского комитета России (ОКР), достался фехтовальщице Софии Лохановой (Поздняковой) и пловцу Евгению Рылову.

«ОКР – 🤡. Не зря Маша игнорит все ваши междусобойчики», – написал Ласицкас в твиттере.

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