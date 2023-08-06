Данил Лысенко: «Сегодня был не тот день, чтобы прыгать на уровне лучшего результата сезона в мире. У меня болит мышца толчковой ноги»

Теги сборная России прыжки в высоту чемпионат России Данил Лысенко ТАСС Легкая атлетика

Данил Лысенко прокомментировал победу в прыжках в высоту на чемпионате России в Челябинске.

Лысенко победил на чемпионате России с результатом 2,33 метра, после чего отказался прыгать дальше.

«Сегодня у меня был не тот день, чтобы прыгать на уровне лучшего результата сезона в мире (2,36 – Sports.ru). Мне пришлось тяжело, потому что я еще не отошел от чемпионата Беларуси, который был в конце июля.

У меня болит ягодичная мышца толчковой ноги, это происходит после каждого соревнования. И сегодня с самых первых прыжков боль вернулась, и с каждым последующим прыжком мышца забивается, и становится еще больней.

Мне нужно больше времени, чтобы восстановиться. Но к финалу «Королевы спорта» в Екатеринбурге я настроен подготовиться по максимуму», – сказал Лысенко.

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