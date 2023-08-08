Во Франции протестируют систему противодействия дронам перед Олимпиадой-2024

Теги Кубок мира по регби Париж-2024 Легкая атлетика

Во Франции протестируют систему противодействия дронам для обеспечения безопасности на Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Как сообщает газета Le Parisien, речь идет о системе Parade, приобретенной концерном Thales за 350 миллионов евро. Предполагается, что она позволит выявлять незарегистрированные дроны (отличая их от тех, что будут использоваться операторами официальных трансляций и служб безопасности) и нейтрализовать эти аппараты.

Сроки поставки и развертывания системы были сдвинуты из-за нехватки комплектующих. Но сообщается, что она должна быть полностью готова к осени – для использования на чемпионате мира по регби, который состоится во Франции с 8 сентября по 28 октября 2023 года.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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6 комментариев

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Зная французов, всё сведётся к комиссару Жиберу с лицом в коксе и двумя пулеметами наперевес.
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Кто знает? Как она будет работать? Ну, технически?
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Правильно, больше закручивайте банки с огурцами и помидорами.
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Ответ Adeen
Кто знает? Как она будет работать? Ну, технически?
наверное, никак)
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