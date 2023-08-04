Большинство французов считают, что страна не сможет обеспечить безопасность во время Олимпиады-2024 в Париже

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Большинство жителей Франции считают, что страна не сможет обеспечить безопасность ОИ-2024.

Об этом свидетельствуют данные опроса Elabe. 

63% респондентов считают, что возникнут проблемы с обеспечением безопасности, 58% - с транспортной доступностью. В то же время 64% считают, что Париж будет готов с точки зрения инфраструктуры. 

48% ответили, что безразличны к будущим Олимпийским играм, 32% настроены скептически. Только 20% опрошенных положительно относятся к Олимпиаде. 

73% считают стоимость билетов на соревнования завышенной, 9% назвали цены доступными (18% их не знают). 

48% назвали воздействие Игр на экологическую ситуацию слишком большим, 22% считают его допустимым, 30% затруднились ответить. 

Отмечается, что энтузиазм по поводу Олимпийских игр больше выражен у избирателей Эммануэля Макрона. 

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта

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1 комментарий

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Какая Олимпиада, Франция не может обеспечить безопасность своих граждан, самая криминальная страна в Европе. После Украины.
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