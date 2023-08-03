Тренер сборной Московской области: «Ласицкене включена в список участниц чемпионата России, но будет ли выступать – это как звезды сойдутся»
Мария Ласицкене планирует приехать на чемпионат России по легкой атлетике.
Об этом сообщил главный тренер сборной Московской области Евгений Шармин.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту восстанавливается после травмы ахилла, она пропустила июньские и июльские турниры.
«Состоялось заседание мандатной комиссии, Мария Ласицкене включена в список участниц чемпионата России, я уже получил ее номер.
Она планирует приехать сегодня. В женской высоте из-за небольшого количества участниц квалификационный турнир отменен, все спортсменки автоматически вышли в финал.
Но будет ли Мария в итоге выступать здесь – это как звезды сойдутся», – сказал Шармин.
Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Челябинске с 3 по 6 августа.
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