Тренер сборной Московской области: «Ласицкене включена в список участниц чемпионата России, но будет ли выступать – это как звезды сойдутся»

Теги сборная России жен прыжки в высоту чемпионат России Евгений Шармин Мария Ласицкене Легкая атлетика

Мария Ласицкене планирует приехать на чемпионат России по легкой атлетике.

Об этом сообщил главный тренер сборной Московской области Евгений Шармин. 

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту восстанавливается после травмы ахилла, она пропустила июньские и июльские турниры. 

«Состоялось заседание мандатной комиссии, Мария Ласицкене включена в список участниц чемпионата России, я уже получил ее номер.

Она планирует приехать сегодня. В женской высоте из-за небольшого количества участниц квалификационный турнир отменен, все спортсменки автоматически вышли в финал. 

Но будет ли Мария в итоге выступать здесь – это как звезды сойдутся», – сказал Шармин. 

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Челябинске с 3 по 6 августа. 

1 комментарий

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Маша после травмы не успела восстановиться и далека от своей оптимальной формы. Большой риск получить рецидив травмы. Но на месте уже определится с врачами и тренером стоит ли выступать и ли быть в качестве почётного гостя.
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