Тренер сборной Московской области: «Ласицкене включена в список участниц чемпионата России, но будет ли выступать – это как звезды сойдутся»

Мария Ласицкене планирует приехать на чемпионат России по легкой атлетике.

Об этом сообщил главный тренер сборной Московской области Евгений Шармин.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту восстанавливается после травмы ахилла, она пропустила июньские и июльские турниры.

«Состоялось заседание мандатной комиссии, включена в список участниц чемпионата России, я уже получил ее номер.

Она планирует приехать сегодня. В женской высоте из-за небольшого количества участниц квалификационный турнир отменен, все спортсменки автоматически вышли в финал.

Но будет ли Мария в итоге выступать здесь – это как звезды сойдутся», – сказал Шармин.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Челябинске с 3 по 6 августа.