Матвей Волков о смене гражданства: «Езжайте в другую страну. Никто никого не держит. Вы не рабы. Посидите только три года в карантине»

Теги прыжки с шестом Сборная Беларуси Матвей Волков Легкая атлетика

Прыгун с шестом Матвей Волков высказался о смене гражданства спортсменами.

Ты выступал на международных стартах и вряд ли будешь спорить, что соревноваться с сильнейшими в мире – кайфово.

– Может, у меня такой психотип, но мне реально без разницы. Я прыгаю с шестом один. Мне же не дают, как Майку Тайсону, соперника, которому я должен откусить ухо. Есть только планка и я. И какая разница, где с ней сражаться? 

Возможно, отсутствие зарубежных стартов ударяет по финансовой составляющей. Но у нас тоже сейчас неплохие призовые. Наверное, если бы я прыгал 6,20 и меня отстранили прямо перед Олимпиадой – было бы неприятно. Но даже тогда я бы не стал плакать в камеру. Это лишнее. Особенно, если ты военнообязанный и состоишь в ЦСКА.

А если спортсмен ЦСКА не согласен с происходящим?

– Езжайте в другую страну. Никто никого не держит. Вы не рабы. Куличенко уехала. Посидите только три года в карантине, – отметил Волков.

«Плакать из-за недопуска – лишнее. Кому не нравится – уезжайте, вы не рабы». А кто такой смелый в легкой атлетике?

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1 комментарий

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он о чем вообще, какой карантин? бедтрип из 2020 словил?
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