Прыгун с шестом Матвей Волков об отстранении: «Когда мы плачем на камеру – обнадеживаем тех спортсменов, которые за бугром»

Прыгун с шестом Матвей Волков не переживает из-за отстранения сборных России и Беларуси.

– Сначала ты не по своей воле не мог выступать за Россию. Перешел в Беларусь, но с февраля прошлого года и эта страна в бане. Как сам отвечаешь себе на вопрос: какого хрена со мной происходит?

– А я спокоен. Для меня важно прыгать с шестом. И такая возможность есть. В какой стране это происходит – да какая разница?

Когда смотрю, как наши ребята, например, , сокрушаются – просто не понимаю. Убежден, что по поводу отстранения вообще не нужно показывать эмоции. мы плачем на камеру – обнадеживаем тех спортсменов, которые за бугром.

– А им не пофигу?

– Думаю, им все равно приятно смотреть, как люди сокрушаются. В любом случае, не вижу смысла проявлять эмоции в этом вопросе. Никто не мешает мне прыгать высоко в России или , – сказал Волков.

«Плакать из-за недопуска – лишнее. Кому не нравится – уезжайте, вы не рабы». А кто такой смелый в легкой атлетике?