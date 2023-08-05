Прыгун с шестом Матвей Волков об отстранении: «Когда мы плачем на камеру – обнадеживаем тех спортсменов, которые за бугром»

Теги прыжки с шестом Сборная Беларуси Матвей Волков Легкая атлетика

Прыгун с шестом Матвей Волков не переживает из-за отстранения сборных России и Беларуси.

Сначала ты не по своей воле не мог выступать за Россию. Перешел в Беларусь, но с февраля прошлого года и эта страна в бане. Как сам отвечаешь себе на вопрос: какого хрена со мной происходит?

– А я спокоен. Для меня важно прыгать с шестом. И такая возможность есть. В какой стране это происходит – да какая разница? 

Когда смотрю, как наши ребята, например, Кристина Макаренко, сокрушаются – просто не понимаю. Убежден, что по поводу отстранения вообще не нужно показывать эмоции. Когда мы плачем на камеру – обнадеживаем тех спортсменов, которые за бугром.

А им не пофигу?

– Думаю, им все равно приятно смотреть, как люди сокрушаются. В любом случае, не вижу смысла проявлять эмоции в этом вопросе. Никто не мешает мне прыгать высоко в России или Беларуси, – сказал Волков.

«Плакать из-за недопуска – лишнее. Кому не нравится – уезжайте, вы не рабы». А кто такой смелый в легкой атлетике?

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14 комментариев

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Дайте парню значок, заслужил
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Ну что за бред? Взрослые, вроде, люди, а такую ахенею несут
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> Думаю, им все равно приятно смотреть, как люди сокрушаются.

Человек судит людей по себе, обнажая свою гниленткую натуру
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CNN Breaking news "Matvey Volkov cried"
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Этому наши игры еще нравятся, он еще пока в них купается. (Мюллер.17 мгновений весны)
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– А им не пофигу?
– Думаю, им все равно приятно .....

Политрук грамотно вдолбил в голову недалёкому молодому парню образ дебильного "зарубежного спортсмена", радующемуся проблемам русского коллеги. Классика жанра переложить с больной головы на здоровую.
"...Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...."
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"А я спокоен. Для меня важно прыгать с шестом. В какой стране это происходит – да какая разница? Когда смотрю, как наши ребята, например, Кристина Макаренко, сокрушаются – просто не понимаю"

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6 июля 2020|Sports.ru
17:23 16-летний прыгун с шестом Волков подал заявку на смену спортивного гражданства из-за отстранения ВФЛА|78

Думаю, что он неискренен. Побежит на международные старты сразу же как будет возможность
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на таити не хочет,короче
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это не СССР ээто страна путина = существенная разница.
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Мозг из кармана достань, а то там шест застрял
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