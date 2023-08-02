«Обеспечить безопасность будет сложно ввиду беспрецедентности события». Префект полиции Парижа об Олимпиаде-2024

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

В полиции Парижа рассказали о сложностях в обеспечении безопасности на Олимпиаде-2024.

«Нас ждут совершенно новая церемония открытия (на реке Сене – Sports.ru), необходимость охранять множество объектов, а также соревнования в городских районах. Они должны проводиться на десятке площадок: в Большом дворце, на Марсовом поле, у Эйфелевой башни, на Площади Согласия и на «Парк де Пренс».

Безопасность станет важным вопросом во время Игр. Обеспечить ее будет сложно ввиду беспрецедентности события. А когда нет прецедента – это всегда сложнее.

Планы по обеспечению безопасности готовы. С сентября мы приступим к их реализации, к оперативной фазе», – рассказал префект полиции Парижа Лоран Нуньес, чьи слова цитирует Inside the Games со ссылкой на RTL.

При этом Нуньес считает, что полиция извлекла урок из финала Лиги чемпионов между «Реалом» и Ливерпулем» в мае 2022 года. Тогда матч в Париже был задержан на 36 минут из-за проблем с обеспечением безопасности, а полиция применяла слезоточивый газ против фанатов, пытавшихся прорваться на стадион.

«Мы извлекли уроки как в плане управления потоками зрителей, так и в плане борьбы с правонарушениями», – заверил префект.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shishovv
Нужно вызывать комиссара Жибера, иначе будет все через Ж как на финале лч
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Ответ shishovv
Нужно вызывать комиссара Жибера, иначе будет все через Ж как на финале лч
Если безопасностью будет руководить Жибер, то в какой-то момент зрители услышат: "Мы в дерьме!")
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Кроме церемонии открытия на реке, в чем еще беспрецедентность?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tolobas
Они сами то верят, что смогут обеспечить безопасность? Последние события во Франции дают большую почву для сомнений
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Сакримони
Ваши ожидания-это ваши проблемы, заявил префект парижа
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mootoo
будет забавно если мигранты там все разнесут и всех ограбят
такими и должны быть ОИ без России
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tursus
Сегодня прочитал в новостях про изнасилованную мексиканку группой лиц у Эйфелевой башни, которых задержали, а потом отпустили без объяснений. Конечно, будет сложно, и не только во Франции...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Смайл
олимпиада должна быть огненной, в прямом смысле этого слова) чтобы первая франция стала такая же как и вторая)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
Если бы я был жёлтым жилетом/магрибцем с группой в пару десятков тысяч, я бы эту Олимпиаду на одном месте провернул.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Залевский
Ответ shishovv
Нужно вызывать комиссара Жибера, иначе будет все через Ж как на финале лч
Лучше инспектора Крюшо)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adeen
Я вот не желаю им плохого, но я прям уверен, что они "обосрутся". Но у них ещё есть время.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Видали мы вашу безопасность на футболе и в центре крупных городов...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Murat11
Думаю это будет самая позорная Олимпиада
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<<Amstel Trigun>>
Ответ shishovv
Нужно вызывать комиссара Жибера, иначе будет все через Ж как на финале лч
Жибер без комиссара Жюва не справится!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Не умеет парижская (французская) полиция извлекать уроки. Наоборот, они ещё более усугубляют ситуацию.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Мыкола
Удачи парням-потомкам мигрантов. Чтобы они разнесли всё и спалили. Пусть будет жара)))
Северная колония Алжира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ shishovv
Нужно вызывать комиссара Жибера, иначе будет все через Ж как на финале лч
У Жибера своих проблем в Марселе хватает с головой. Там афро-французы буянят из-за убитого жандармами мигранта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий