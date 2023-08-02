«Обеспечить безопасность будет сложно ввиду беспрецедентности события». Префект полиции Парижа об Олимпиаде-2024

В полиции Парижа рассказали о сложностях в обеспечении безопасности на Олимпиаде-2024.

«Нас ждут совершенно новая церемония открытия (на реке Сене – Sports.ru), необходимость охранять множество объектов, а также соревнования в городских районах. Они должны проводиться на десятке площадок: в Большом дворце, на Марсовом поле, у Эйфелевой башни, на Площади Согласия и на «Парк де Пренс».

Безопасность станет важным вопросом во время Игр. Обеспечить ее будет сложно ввиду беспрецедентности события. А когда нет прецедента – это всегда сложнее.

Планы по обеспечению безопасности готовы. С сентября мы приступим к их реализации, к оперативной фазе», – рассказал префект полиции Парижа Лоран Нуньес, чьи слова цитирует Inside the Games со ссылкой на RTL.

При этом Нуньес считает, что полиция извлекла урок из финала Лиги чемпионов между «Реалом» и Ливерпулем» в мае 2022 года. Тогда матч в Париже был задержан на 36 минут из-за проблем с обеспечением безопасности, а полиция применяла слезоточивый газ против фанатов, пытавшихся прорваться на стадион.

«Мы извлекли уроки как в плане управления потоками зрителей, так и в плане борьбы с правонарушениями», – заверил префект.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱

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