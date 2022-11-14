Генеральный секретарь FISU: «Наша мечта – найти решения, при которых россияне смогут участвовать. Но это непросто, многие страны могут бойкотировать старты»

Генеральный директор Международной федерации университетского спорта ( ) Эрик Сайнтрон заявил, что организация хочет найти решения для допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.

«Мы никогда не отстраняли спортсменов. У нас просто есть договоренность о том, что им лучше не участвовать в мероприятиях, потому что это создаст некоторые проблемы. Поэтому в Лейк-Плэсиде (на зимней Универсиаде – Sports.ru) не будет россиян.

Наша мечта на ближайшие несколько месяцев – найти решения, при которых студенты из России смогут участвовать. Но это непросто по той причине, что многие страны могут бойкотировать соревнования.

Мы должны быть терпеливы. Нужно подождать пару месяцев, а затем мы должны будем принять окончательное решение по поводу участия российских спортсменов. Вероятно, в феврале или марте.

Когда я говорю «российские спортсмены», я имею в виду студентов из России. Они не будут соревноваться под российским флагом», – сказал Сайнтрон.

Зимняя Универсиада в Лейк-Плэсиде пройдет с 12 по 22 января 2023 года.