Генеральный секретарь FISU: «Наша мечта – найти решения, при которых россияне смогут участвовать. Но это непросто, многие страны могут бойкотировать старты»
Генеральный директор Международной федерации университетского спорта (FISU) Эрик Сайнтрон заявил, что организация хочет найти решения для допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.
«Мы никогда не отстраняли спортсменов. У нас просто есть договоренность о том, что им лучше не участвовать в мероприятиях, потому что это создаст некоторые проблемы. Поэтому в Лейк-Плэсиде (на зимней Универсиаде – Sports.ru) не будет россиян.
Наша мечта на ближайшие несколько месяцев – найти решения, при которых студенты из России смогут участвовать. Но это непросто по той причине, что многие страны могут бойкотировать соревнования.
Мы должны быть терпеливы. Нужно подождать пару месяцев, а затем мы должны будем принять окончательное решение по поводу участия российских спортсменов. Вероятно, в феврале или марте.
Когда я говорю «российские спортсмены», я имею в виду студентов из России. Они не будут соревноваться под российским флагом», – сказал Сайнтрон.
Зимняя Универсиада в Лейк-Плэсиде пройдет с 12 по 22 января 2023 года.
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