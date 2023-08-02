Спортсмены из 37 стран выступят на фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

На Международном фестивале университетского спорта, который пройдет с 19 по 31 августа в Екатеринбурге, ожидается участие спортсменов из 37 стран.

Об этом сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

«Мы рассчитываем, что будут 36 стран, Россия будет 37-й», – заявил он, уточнив, что сейчас заявки на участие поступили от 127 зарубежных вузов.

Об организации мероприятия также рассказал первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

«Благодаря тесному взаимодействию [органов власти и общественных организаций] все вопросы, связанные с подготовкой к этому мероприятию, решаются своевременно, в графике у нас нет никаких отставаний.

Сегодня мы с утра провели с коллегами инспекцию объектов – великолепная новая инфраструктура. На объектах уже идет подготовка временной инфраструктуры, практически завершающие мероприятия, которые в ближайшие неделю – десять дней будут завершены», – отметил Кадыров.