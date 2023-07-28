Россия и Африка намерены расширять участие своих спортсменов в соревнованиях

Россия и Африка планируют расширять сотрудничество в сфере спорта.

Об этом говорится в плане действий форума партнерства «Россия – Африка» на 2023–2026 годы.

«Укреплять сотрудничество в сфере спорта, в том числе путем осуществления инициатив по укреплению потенциала и обмена преподавателями физкультуры и профессиональными спортсменами, а также сотрудниками, занятыми в сфере управления спортивными организациями.

Способствовать расширению участия российских и африканских спортсменов в проводимых спортивных мероприятиях», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Форум «Россия – Африка» проходил с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге.