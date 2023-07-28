Россия и Африка намерены расширять участие своих спортсменов в соревнованиях

Теги Политика Легкая атлетика

Россия и Африка планируют расширять сотрудничество в сфере спорта.

Об этом говорится в плане действий форума партнерства «Россия – Африка» на 2023–2026 годы.

«Укреплять сотрудничество в сфере спорта, в том числе путем осуществления инициатив по укреплению потенциала и обмена преподавателями физкультуры и профессиональными спортсменами, а также сотрудниками, занятыми в сфере управления спортивными организациями.

Способствовать расширению участия российских и африканских спортсменов в проводимых спортивных мероприятиях», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Форум «Россия – Африка» проходил с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге.

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15 комментариев

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Назар Игорь
Недавно я с удивлением узнал что у меня в Африке много хороших друзей, все они меня любят и требуют ответной любви в виде дармовой помощи деньгами, зерном, техникой и технологиями, и т. д. Придëтся вертеть ещë пару дырочек в брючном ремне.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Как правильно читать такие новости - Россия и Африка до сих пор не начинали сотрудничать в сфере спорта :)
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Адриана
И фигурное катание есть в Африке?
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Maviric
Звучит очень интригующе))
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Pakazs
Переживаю, не опрокинут ли Гондурас. Без него все не то
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Лека-Лека
Особенно актуальны африканские спортсмены в зимних видах спорта.
Ждем с нетерпением.
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Дмитрий
Ну что тут сказать? Браво, Ваше превосходительство Владимир Васильевич! Вождь, он и в Африке вождь!
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Viacheslav Khalzov
Даешь Чебуриаду с Мали и Сент-Китс и Невис!
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La Gushka
Если эти соревнования не будут в календаре Федераций, т.е. официальными, то хоть каждый день, никто вроде не запрещает.
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foreverSKA
А про неразмещение ЯО в космосе нет там ничего ?
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bomzerub
П****ть - не мешки ворочать.
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сервисник
Ответ Назар Игорь
Недавно я с удивлением узнал что у меня в Африке много хороших друзей, все они меня любят и требуют ответной любви в виде дармовой помощи деньгами, зерном, техникой и технологиями, и т. д. Придëтся вертеть ещë пару дырочек в брючном ремне.
Голодаешь?
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Minsk Belarus
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Как правильно читать такие новости - Россия и Африка до сих пор не начинали сотрудничать в сфере спорта :)
давайте представим альтернативную реальность и эволюцию, вся Африка объединилась и назвалась, например, АССР, выйграли войну кол-вом, украли секрет какого-то оружия (альтернативное) и технологии у более развитых, у них много полезных ископаемых, объявили о своем величии и главное, что их весь Мир боится, а потом у них случилась перестройка...и вернулись они к тому, чем раньше занимались успешно, межплеменным разборкам
никого не напоминает? так бывает, когда пропущена ступенька в эволюции, а дикарство в порядке вещей, от сохи сразу до атомной бомбы (с) поэтому да, наконец-то союз равноправных единомышлеников, "братья на век", бгг
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