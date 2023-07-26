Ласицкене включена в заявку на чемпионат России по легкой атлетике

Мария Ласицкене вошла в заявку на чемпионат России по легкой атлетике.

Об этом сообщил главный тренер подмосковной команды Евгений Шармин.

«Мы включили Марию Ласицкене в заявку сборной Московской области на чемпионат России в Челябинске. Но это включение не означает, что спортсменка гарантированно выйдет на старт», – сказал Шармин.

Ласицкене восстанавливается после травмы ахилла.

Чемпионат России пройдет 3-6 августа в Челябинске.