Томас Бах: «Беспорядки во Франции не имеют отношения к Олимпиаде. Мы уверены, что Игры пройдут в мирной атмосфере»

Томас Бах считает, что Олимпийские игры-2024 пройдут в мирной атмосфере.

В конце июня – начале июля во Франции, где пройдут будущие Игры, были массовые беспорядки.

«Я сожалею, что во Франции происходят беспорядки, сочувствую их жертвам, но должен отметить, что они не имеют отношения к Олимпийским играм. Мы чувствуем поддержку французов и уверены, что Олимпиада пройдет в мирной атмосфере», – отметил глава МОК в разговоре с журналистами.

Также Бах заявил, что МОК находит стабильное финансирование для проведения своих мероприятий.

«У меня нет никаких причин для беспокойства, оптимизация проходит так, что мы находим стабильное финансирование нашим мероприятиям. В Париже Игры примут 95 процентов существующих объектов, в Лос-Анджелесе – 100 процентов.

Мы рассматриваем каждое мероприятие, насколько оно необходимо или оно просто «хорошо, чтобы было». Сейчас такое время, что мы должны оставлять только самое необходимое.

Решение отменить пляжные игры Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) было связано с финансовыми причинами. Решение перенести чемпионат мира по футболу до 23 лет из Индонезии было принято с опасениями организаторов по поводу участия сборной Израиля в них», – сказал глава МОК в разговоре с журналистами.

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта