LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton стал премиальным партнером Олимпиады-2024 в Париже.

Известный производитель предметов роскоши LVMH (полное название: LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton) возьмет на себя сразу несколько ролей.

Компания Chaumet (производитель часов), входящая в холдинг, поможет с дизайном олимпийский и паралимпийских медалей. Moët Hennessy, специализирующаяся на изготовлении вин, будет предлагать свои продукты в качестве «наборов гостеприимства» для гостей Игр.

К тому же, LVMH поможет в подготовке французским спортсменам, а также тысяче молодых людей и детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, но хотят заниматься спортом.

«Это беспрецедентное партнерство с Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2024 года в будет способствовать повышению привлекательности Франции во всем мире.

Это было вполне естественно, что LVMH и ее дома стали частью этого исключительного международного события.

Ценности страсти, совершенства и инклюзивности, отстаиваемые в спорте высокого уровня, каждый день культивируются нашими командами, мотивированные непоколебимым желанием превзойти пределы», – сказал глава холдинга миллиардер Бернар Арно.