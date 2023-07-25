LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton стал премиальным партнером Олимпиады-2024 в Париже

Теги Париж-2024 деньги Легкая атлетика

LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton стал премиальным партнером Олимпиады-2024 в Париже.

Известный производитель предметов роскоши LVMH (полное название: LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton) возьмет на себя сразу несколько ролей.

Компания Chaumet (производитель часов), входящая в холдинг, поможет с дизайном олимпийский и паралимпийских медалей. Moët Hennessy, специализирующаяся на изготовлении вин, будет предлагать свои продукты в качестве «наборов гостеприимства» для гостей Игр.

К тому же, LVMH поможет в подготовке французским спортсменам, а также тысяче молодых людей и детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, но хотят заниматься спортом.

«Это беспрецедентное партнерство с Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2024 года в Париже будет способствовать повышению привлекательности Франции во всем мире.

Это было вполне естественно, что LVMH и ее дома стали частью этого исключительного международного события.

Ценности страсти, совершенства и инклюзивности, отстаиваемые в спорте высокого уровня, каждый день культивируются нашими командами, мотивированные непоколебимым желанием превзойти пределы», – сказал глава холдинга миллиардер Бернар Арно.

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6 комментариев

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Beloded2007
Талисманом Олимпиады выбран Остон Урунов
+9
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MikhaL
А в Грозном просто так их пледы закупили для скамеек запасных. И никакого пафоса, никаких расходов для компании - сплошная реклама и прибыль.
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Varvar27
LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton
Максимально пафосно звучит)
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Tomas Nepotrebko
Похоже Арно сделали предложение, от которого нельзя отказаться
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-1
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VAX
LVMH , но Мое Хеннеси Луи Виттон)))
вообщето Луи Виттон Мое Хеннеси
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