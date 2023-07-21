Польша и Финляндия лишены права проведения молодежных чемпионатов мира по борьбе из-за невыдачи виз участникам

Теги сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен UWW Борьба

Польшу и Финляндию лишили молодежных ЧМ по борьбе из-за невыдачи виз участникам.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира среди борцов до 20 лет должен был пройти в Варшаве с 14 по 20 августа, турнир в возрастной категории до 23 лет был запланирован в Тампере с 23 по 29 октября.

«Сегодня UWW принял решение перенести молодежный чемпионат из Варшавы в столицу Иордании Амман. Причиной стало невыполнение контрактных обязательств по обеспечению визовой поддержки», – сказал Мамиашвили.

«Польшу и Финляндию лишили права проведения соревнований из‑за отказа в выдаче виз. Это не связано с политикой. В обсуждении вопроса ни разу не прозвучала Россия или Беларусь.

Страна, которая взяла на себя обязательства, их не выполнила. По уставу и договору из‑за невыполнения обязательств принимается определенное решение. Нет никакого подтекста, тем более политического», – цитирует главу ФСБР «Матч ТВ».

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9 комментариев

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shooher
довыпендривались.
+8
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Алексей Ильин
Кто бы мог подумать...
+3
0
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Bashibuzuck
"Назло маме отморожу уши"(c)😂😂😂
+6
-4
+2
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Виктор Войнов
Раз контракт не выполнялся, стоит ждать выплаты неустойки со стороны не выполнившей обязательства ?
0
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ShadyL
Ответ shooher
довыпендривались.
Ага, теперь за критику власти гражданства РФ будут лишать ) или ты про кого?)
0
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Александр Сас
Ответ КРАСНАЯ ЛИНИЯ
где вчера которые кричали про то что весь мир и Европа русофобы? из-за президента пюника ?
Польшу и Финляндию лишили права проведения соревнований из‑за отказа в выдаче виз. Это не связано с политикой. В обсуждении вопроса ни разу не прозвучала Россия или Беларусь.

Читать умеем?
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