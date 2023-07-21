Польша и Финляндия лишены права проведения молодежных чемпионатов мира по борьбе из-за невыдачи виз участникам

Польшу и Финляндию лишили молодежных ЧМ по борьбе из-за невыдачи виз участникам.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России ( ) .

Чемпионат мира среди борцов до 20 лет должен был пройти в Варшаве с 14 по 20 августа, турнир в возрастной категории до 23 лет был запланирован в Тампере с 23 по 29 октября.

«Сегодня UWW принял решение перенести молодежный чемпионат из Варшавы в столицу Иордании Амман. Причиной стало невыполнение контрактных обязательств по обеспечению визовой поддержки», – сказал Мамиашвили.

«Польшу и Финляндию лишили права проведения соревнований из‑за отказа в выдаче виз. Это не связано с политикой. В обсуждении вопроса ни разу не прозвучала Россия или Беларусь.

Страна, которая взяла на себя обязательства, их не выполнила. По уставу и договору из‑за невыполнения обязательств принимается определенное решение. Нет никакого подтекста, тем более политического», – цитирует главу ФСБР «Матч ТВ».