РУСАДА погасило все полученные от Всемирного антидопингового агентства счета
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) перечислило деньги Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за мониторинг деятельности организации.
По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) с декабря 2020 года до декабря 2022-го на РУСАДА были наложены санкции.
«В процессе выполнения финансовых обязательств РУСАДА столкнулось с определенными трудностями. В связи с ростом курса валют агентством были предприняты дополнительные меры в целях покрытия дефицита средств для оплаты счетов.
Благодаря оперативной проработке вопросов со стороны Минфина России, а также благодаря привлечению средств от приносящей доход деятельности, РУСАДА в сжатые сроки смогло выплатить всю необходимую сумму», – сообщили в агентстве.
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