РУСАДА погасило все полученные от Всемирного антидопингового агентства счета

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) перечислило деньги Всемирному антидопинговому агентству ( ) за мониторинг деятельности организации.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) с декабря 2020 года до декабря 2022-го на РУСАДА были наложены санкции.

«В процессе выполнения финансовых обязательств РУСАДА столкнулось с определенными трудностями. В связи с ростом курса валют агентством были предприняты дополнительные меры в целях покрытия дефицита средств для оплаты счетов.

Благодаря оперативной проработке вопросов со стороны Минфина России, а также благодаря привлечению средств от приносящей доход деятельности, в сжатые сроки смогло выплатить всю необходимую сумму», – сообщили в агентстве.