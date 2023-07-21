РУСАДА погасило все полученные от Всемирного антидопингового агентства счета

Теги допинг WADA РУСАДА деньги Легкая атлетика

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) перечислило деньги Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за мониторинг деятельности организации.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) с декабря 2020 года до декабря 2022-го на РУСАДА были наложены санкции.

«В процессе выполнения финансовых обязательств РУСАДА столкнулось с определенными трудностями. В связи с ростом курса валют агентством были предприняты дополнительные меры в целях покрытия дефицита средств для оплаты счетов.

Благодаря оперативной проработке вопросов со стороны Минфина России, а также благодаря привлечению средств от приносящей доход деятельности, РУСАДА в сжатые сроки смогло выплатить всю необходимую сумму», – сообщили в агентстве.

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5 комментариев

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Лека-Лека
Нас имели, имеют и будут иметь.
Ударили по щеке - подставь другую.
+5
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Roman Roman
а что это за деятельность РУСАДА, что приносит доход? 🤔
+1
0
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ДИОНИС
А с каких это пор РУСАДА стало отчитываться перед нами за погашение своих долгов?
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Navian
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Ответ Лека-Лека
Нас имели, имеют и будут иметь. Ударили по щеке - подставь другую.
Твой девиз по жизни?)
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