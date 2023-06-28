WADA снизило контроль за РУСАДА и российскими спортсменами в 2022 году
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о снижении контроля за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и российскими спортсменами в 2022 году.
Об этом говорится в годовом отчете WADA по соблюдению Всемирного антидопингового кодекса.
В качестве причин снижения контроля по сравнению с 2021 годом названы недопуск российских спортсменов к международным турнирам, а также запреты проводить спортивные мероприятия в России.
При этом отмечается, что РУСАДА по-прежнему не соответствует кодексу WADA, что требует усиленного мониторинга.
Так и с делом в САS. Никто никуда не спешит, раз спортсмены смирились, что год медали не отдают.