WADA снизило контроль за РУСАДА и российскими спортсменами в 2022 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о снижении контроля за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и российскими спортсменами в 2022 году.

Об этом говорится в годовом отчете WADA по соблюдению Всемирного антидопингового кодекса.

В качестве причин снижения контроля по сравнению с 2021 годом названы недопуск российских спортсменов к международным турнирам, а также запреты проводить спортивные мероприятия в России.

При этом отмечается, что РУСАДА по-прежнему не соответствует кодексу WADA, что требует усиленного мониторинга.