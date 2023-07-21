Ирина Винер: «Исинбаева сказала, что она человек мира, значит, выбрала такой путь. Кто-то хочет быть патриотом своей страны, а кто-то – человеком мира»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен Ирина Винер прыжки в высоту ТАСС Легкая атлетика

Ирина Винер считает, что Исинбаеву не нужно жестко критиковать из-за ее высказываний.

«Я не считаю, что Елену Исинбаеву нужно мазать сейчас черной краской. Она была спортсменкой ЦСКА и не участвовала ни в каких военных мероприятиях.

Лена просто принадлежала Центральному спортивному клубу армии, поэтому она и сказала, что имела к армии номинальное отношение. И разве она заявила что-то еще криминальное?

Да, она сказала, что является человеком мира, значит, выбрала себе такой путь. Кто-то хочет быть патриотом своей страны, а кто-то – стать человеком мира.

Она пошла по второму пути, а когда-то была прекрасной спортсменкой, очень долгое время защищала честь российского флага, была примером для молодежи и показывала высочайшие результаты. И я думаю, что ее сейчас не надо обливать грязью», – сказала Винер. 

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8 комментариев

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shahmur
Просто старая знает что уже не соскочит, вот и записалась в патриотки
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Viks
Лена просто принадлежала Центральному спортивному клубу армии," --- Не просто. Передёргиваешь, мадам. Исинбаевой майора Шойга дал.
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Dinamik1
У нас кто то воюет а кто то торгует с Украиной и ни чего.А тут к Исымбаевой привязались.
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WilliamsSmile
О, вот и отмазка главная подъехала
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=KoT=
Значит все кто покинул РФ. люди мира, а не предатели!
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igorrado@yandex.ru
Исинбаевой мотать бы на ус советы полного кавалера Ордена "За заслуги перед Отечеством".
Плохого такой уважаемый человек не посоветует
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Pasha0403
винер/симоньян из разряда не бесплатно отряд поскакал на врага.
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