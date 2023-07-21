Мэрия Волгограда об Исинбаевой: «Иск подан на группу лиц, владеющих парковочными местами, но не заключивших договор на пользование участком»
В мэрии Волгограда объяснили причину подачи иска к Елене Исинбаевой.
Иск о взыскании неосновательного обогащения от департамента муниципального имущества Волгограда был принят в арбитражный суд Волгоградской области 10 июля, ответчиком значатся несколько человек, среди них – двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева.
Общая сумма требований составляет более 124 тысяч рублей.
«Иск подан на группу лиц, владеющих парковочными местами на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда, но не заключивших договор на пользование земельным участком.
В соответствии с действующим законодательством плата за пользование участком с лицами, не имеющими соответствующего договора, взыскивается через суд», – сообщили в мэрии.
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У нее по-видимому доля в строении небольшая, но набежало за несколько лет долгов. Надо иногда дома бывать, решать вопросы по имуществу. Теперь приставы долг повесят, из страны до погашения не вылетишь:)