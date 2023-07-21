Мэрия Волгограда об Исинбаевой: «Иск подан на группу лиц, владеющих парковочными местами, но не заключивших договор на пользование участком»

В мэрии Волгограда объяснили причину подачи иска к Елене Исинбаевой.

Иск о взыскании неосновательного обогащения от департамента муниципального имущества Волгограда был принят в арбитражный суд Волгоградской области 10 июля, ответчиком значатся несколько человек, среди них – двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева.

Общая сумма требований составляет более 124 тысяч рублей.

«Иск подан на группу лиц, владеющих парковочными местами на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда, но не заключивших договор на пользование земельным участком.

В соответствии с действующим законодательством плата за пользование участком с лицами, не имеющими соответствующего договора, взыскивается через суд», – сообщили в мэрии.

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