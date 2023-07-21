Мэрия Волгограда об Исинбаевой: «Иск подан на группу лиц, владеющих парковочными местами, но не заключивших договор на пользование участком»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки в высоту Политика Р-Спорт Легкая атлетика

В мэрии Волгограда объяснили причину подачи иска к Елене Исинбаевой.

Иск о взыскании неосновательного обогащения от департамента муниципального имущества Волгограда был принят в арбитражный суд Волгоградской области 10 июля, ответчиком значатся несколько человек, среди них – двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева. 

Общая сумма требований составляет более 124 тысяч рублей.

«Иск подан на группу лиц, владеющих парковочными местами на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда, но не заключивших договор на пользование земельным участком.

В соответствии с действующим законодательством плата за пользование участком с лицами, не имеющими соответствующего договора, взыскивается через суд», – сообщили в мэрии.

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21 комментарий

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Рус Киссенжер
насколько гнило. раньше пофиг было,а после заявления исинбаевой про свою позицию начали квитанции о неуплате вывоза мусора доставать. великая страна.
+44
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kilo_gilo
все персонажи вымышлены, совпадения с реальностью - случайны)
+31
0
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Beloded2007
"И вообще, у неё не было прав на управление шестом", - сообщили в мэрии.
+27
0
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maxatma gandi
Сжирали несогласных, теперь жрут своих, но не в том месте оказавшихся. На очереди в доску свои и которые под боком.
+13
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Олег Кузнецов
Ответ kilo_gilo
все персонажи вымышлены, совпадения с реальностью - случайны)
Система начала пожирать своих, не проявивших достаточной лояльности властям.
+11
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Собутыльник Гаскойна
Ответ Рус Киссенжер
насколько гнило. раньше пофиг было,а после заявления исинбаевой про свою позицию начали квитанции о неуплате вывоза мусора доставать. великая страна.
а она еще и про позицию ниче не заявляла
+9
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SadButTrue
А Ростов там повару не хочет никаких счетов выставить?
+7
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Art Soprano
Ответ SadButTrue
А Ростов там повару не хочет никаких счетов выставить?
С Ростовом то надо пыпе счет выставлять. Он же спонсировал и разрешал то, что не разрешено. С него и спрос
+5
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Gulnara Sadykova
Ответ Рус Киссенжер
насколько гнило. раньше пофиг было,а после заявления исинбаевой про свою позицию начали квитанции о неуплате вывоза мусора доставать. великая страна.
Да нет, просто наверное срок исковой давности заканчивается.Надо успеть.
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Классный руководитель
вспоминается фильм тупой еще тупее
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Viks
Как же они могут ВЛАДЕТЬ, не имея даже договора аренды??? Это чушь собачья. Это незаконное пользование, а не владение.
+2
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Abdul Suleymanov
Гойда Волгоград! Гойда Дагестан! Мы её сломаем! Она за пендостан!
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арап Петра Великого
Дураки и дороги, вековая история России..
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Sobachkin
Команда поступила. Будут мочить Исимбаеву, как Пугачеву.... Собственного мнения в этой стране не должно быть скоро, только то что ТВ скажет
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#nikon
Погнали наши городских...
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Виталий А.
Стоп стоп. Тут кремлёвский ёршик заявлял,мол Исинбаева "наша" в доску. Как же так? До Волгограда не дошли кремлёвские методички?
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Юрий Безуглый
Кто ещё в неё камень кинет?) не, её не жалко, просто интересно)
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Moffo
Я человек мира, всегда была и ею останусь. Живу там, где работаю, паркуюсь там, где хочу, заключаю договоры с теми, кого ценю и уважаю
+4
-4
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Kanan Jarrus
Ответ SadButTrue
А Ростов там повару не хочет никаких счетов выставить?
повару можно было, у него была армия вооруженных головорезов
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#nikon
Ответ Юрий Безуглый
Кто ещё в неё камень кинет?) не, её не жалко, просто интересно)
А если пирожным? Чтоб не больно было...
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Самый быстрый индиан
Ответ Viks
Как же они могут ВЛАДЕТЬ, не имея даже договора аренды??? Это чушь собачья. Это незаконное пользование, а не владение.
Да это стандартная практика. У тебя есть доля в нежилом строении, например в паркинге, но земля под ним не выкуплена, а в муниципальной собственности. Под строение выделен участок земли, включающий прилегающую территорию, проезды и т.д. Тогда ты обязан эту землю арендовать у муниципалитета.
У нее по-видимому доля в строении небольшая, но набежало за несколько лет долгов. Надо иногда дома бывать, решать вопросы по имуществу. Теперь приставы долг повесят, из страны до погашения не вылетишь:)
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