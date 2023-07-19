Чернышенко об Исинбаевой: «Надо разобраться в фактологии, кто что сказал и какой текущий статус, где она находится. Сгоряча комментировать не стоит»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен Дмитрий Чернышенко прыжки с шестом Р-Спорт Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко прокомментировал слова Елены Исинбаевой о «номинальном звании майора».

«У меня просто недостаточно фактуры для того, чтобы давать свою оценку. Прежде всего, нужно с уважением относиться к тому, что это наша одна из величайших спортсменок российских. Надо разобраться в фактологии, кто что сказал и какой текущий статус, где она находится», – сказал Чернышенко. 

Вице-премьер отметил, что в СМИ он видел» противоречивые сведения».

«Сгоряча что-то тут комментировать не стоит», – добавил Чернышенко.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Ждет, пока главный выскажется. Методичку еще не спустили
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Viks
«У меня просто недостаточно фактуры --- И это позор твой. У всех уже достаточно и прямую речь Исинбаевой все читали.
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Ебздрогыч
Прежде, чем заниматься болталогией, надо разобраться в фактологии
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Олег Мохов
Шойгу: Я был всего лишь номинальным Министром обороны, да я и в армии вообще никогда не служил
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Renki
Ответ Ебздрогыч
Ждет, пока главный выскажется. Методичку еще не спустили
Не царское это дело. Песков выскажется, и дело с концом.
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СИ
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« что это наша одна из величайших спортсменок «
А при чем здесь это? Но это и является отягчающим обстоятельством - она публичный человек и является примером для молодежи.
У России славный многотысячилетний путь и Россия многократно видела как самых самых выдающих людей за проступок наказывали да ещё как наказывали, невзирая за их выдающие заслуги!
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