Чернышенко об Исинбаевой: «Надо разобраться в фактологии, кто что сказал и какой текущий статус, где она находится. Сгоряча комментировать не стоит»
Дмитрий Чернышенко прокомментировал слова Елены Исинбаевой о «номинальном звании майора».
«У меня просто недостаточно фактуры для того, чтобы давать свою оценку. Прежде всего, нужно с уважением относиться к тому, что это наша одна из величайших спортсменок российских. Надо разобраться в фактологии, кто что сказал и какой текущий статус, где она находится», – сказал Чернышенко.
Вице-премьер отметил, что в СМИ он видел» противоречивые сведения».
«Сгоряча что-то тут комментировать не стоит», – добавил Чернышенко.
Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках
А при чем здесь это? Но это и является отягчающим обстоятельством - она публичный человек и является примером для молодежи.
У России славный многотысячилетний путь и Россия многократно видела как самых самых выдающих людей за проступок наказывали да ещё как наказывали, невзирая за их выдающие заслуги!