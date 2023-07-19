Чернышенко об Исинбаевой: «Надо разобраться в фактологии, кто что сказал и какой текущий статус, где она находится. Сгоряча комментировать не стоит»

Дмитрий Чернышенко прокомментировал слова Елены Исинбаевой о «номинальном звании майора».

«У меня просто недостаточно фактуры для того, чтобы давать свою оценку. Прежде всего, нужно с уважением относиться к тому, что это наша одна из величайших спортсменок российских. Надо разобраться в фактологии, кто что сказал и какой текущий статус, где она находится», – сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что в СМИ он видел» противоречивые сведения».

«Сгоряча что-то тут комментировать не стоит», – добавил Чернышенко.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках