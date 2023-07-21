Карякин об Исинбаевой: «Я не очень поддерживаю заявления про «человека мира». Все равно у любого «человека мира» есть паспорт и своя родина»

Сергей Карякин прокомментировал слова Елены Исинбаевой о «номинальном звании майора».

«Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про «человека мира». Все равно у любого «человека мира» есть паспорт и своя родина.

С Еленой Исинбаевой мне доводилось неоднократно общаться, мы всегда были в хороших отношениях, но поддержать ее я не могу. Считаю, что она допустила ошибку, сказав такое. Но ошибку всегда можно признать.

Может ли воинское звание быть номинальным? Нет, конечно. Тем более что она встречалась с руководством Минобороны, . Ну какое там номинальное звание? Оно либо есть, либо его нет, третьего не дано», – сказал .

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

Елена Исинбаева: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное»