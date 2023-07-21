Карякин об Исинбаевой: «Я не очень поддерживаю заявления про «человека мира». Все равно у любого «человека мира» есть паспорт и своя родина»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки в высоту Сергей Карякин Р-Спорт Шахматы

Сергей Карякин прокомментировал слова Елены Исинбаевой о «номинальном звании майора».

«Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про «человека мира». Все равно у любого «человека мира» есть паспорт и своя родина.

С Еленой Исинбаевой мне доводилось неоднократно общаться, мы всегда были в хороших отношениях, но поддержать ее я не могу. Считаю, что она допустила ошибку, сказав такое. Но ошибку всегда можно признать.

Может ли воинское звание быть номинальным? Нет, конечно. Тем более что она встречалась с руководством Минобороны, Сергеем Шойгу. Ну какое там номинальное звание? Оно либо есть, либо его нет, третьего не дано», – сказал Карякин

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12 комментариев

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Денис Давыдов
а где же твои паспорт и родина, Карякин 🤣
уж кому-кому, а не тебе гнать на Исинбаеву, она в любом случае наша, в отличие от тебя.
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Харламов Никита
Сережа забыл добавить :
- и госдолжность
+5
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Сергей Орлов
Свою родину и паспорт ты продал ещё в 2009 году, Серёжа.
+5
-1
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Денис Давыдов
Ответ Саркастичный Чел
Родина у него Крым, СССР. что не так у него с паспортом?)) и кто по вашему тогда Беннигсен, Сэмюэль Грейг, Петр Ласси и другие?
ага, родившийся в 90-м имел паспорт СССР или это сарказм? 🤣
+3
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Beloded2007
У тебя родина - Украина, Карякин
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Dinamik1
Что пристали к Исымбаевой у нас люди во власти перевертыши которые нами рулят.
+1
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СИ
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Матыцин, почему Карякин до сих пор не твой зам.???
Или нужны такие с которыми Мишустин разобрался за пять минут?
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Злобный Конь
в данном случае "мир" это не про географию. Карякин точно интеллектуал?
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Игорь М.
Ответ Саркастичный Чел
Крым СССР Россия его родина а у вас?
Крым-СССР-Россия, я так понимаю, этапы гражданств? Или это ось по типу Рим-Берлин-Токио?)
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