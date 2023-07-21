Ушел из жизни олимпийский чемпион в эстафете в составе сборной СССР Ремигиюс Валюлис

Умер олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР легкоатлет Ремигиюс Валюлис.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Литвы.

«С глубокой грустью сообщаем, что 19 июля умер известный литовский легкоатлет Ремигиюс Валюлис.

В 1980 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом в эстафете 4x400 м. После завершения спортивной карьеры он 10 лет работал тренером и учителем.

Имя Валюлиса навсегда останется в наших сердцах и истории легкой атлетики Литвы», – говорится в сообщении.