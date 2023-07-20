Аркадий Дворкович: «Последние годы наблюдается бум в шахматах, играют сотни миллионов людей. Думаю, мы не так далеки от миллиарда»

Аркадий Дворкович заявил, что число людей, играющих в шахматы, может достигнуть миллиарда.

«Последние годы наблюдается бум в шахматах благодаря сочетанию различных факторов. Это и развитие технологий, и появлению кинофильмов.

Наш вклад, конечно, в этом тоже есть – и ФИДЕ, и всех национальных федераций без исключения. Интерес растет, шахматы растут в интернете, появляются на телевидении.

Социальная роль шахмат возрастает, и в целом мы на правильном пути. Думаю, в шахматы играют сотни миллионов. Думаю, мы не так далеки от цифры миллиард, но этого точно мы никогда не узнаем», – сказал президент .