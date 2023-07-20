Дарья Клишина: «Я не тот человек, который купит футболочку в магазине Dior за тысячу долларов. Знаю, как зарабатываются деньги»

Теги прыжки в длину сборная России жен Дарья Клишина деньги Легкая атлетика

Дарья Клишина рассказала, почему не станет покупать футболку Dior за тысячу долларов.

Клишина – серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину.

«Работаю с канадским брендом одежды, а все остальное практически не касается спорта.

Дизайном неспортивной одежды заниматься не хотелось, потому что я перфекционист. Если в чем-то не разбираюсь, то не полезу туда. Тут же я как рыба в воде: знаю, что нужно спортсмену, как он хотел бы себя чувствовать в одежде во время физической активности. Чувствую себя более уверенно, потому что разбираюсь в этом и могу дать совет.

А в обычной одежде я не профессионал, не разбираюсь в неспортивных тканях, а ткань – это главное, с нее все начинается.

У меня есть человек, с которым я советуюсь, если мне нужно подобрать одежду на мероприятие. Чаще всего спрашиваю дресс-код, что за место. Я подбираю образ сама, но спрашиваю: все ли подходит к атмосфере? Если намечается что-то ответственное, то могу поговорить с дизайнером, особенно если требуется сшить что-то уникальное.

Я не шопоголик и не транжира. Стараюсь покупать вещи по надобности, но у меня много одежды. Не покупаю просто так, редко хожу на бесцельный шопинг, меня это не привлекает. Нужна хотя бы маленькая цель, а иначе это пустая трата времени. Нет такого, что я хожу по магазинам просто посмотреть.

Самая эксклюзивная вещь? Даже не знаю. Помню, когда я первый раз купила дорогую сумку, была очень счастлива, что могу себе ее позволить. Но это не первые заработанные деньги и не последние потраченные.

Наверное, «сколько заработала – столько и потратила» относится к машине. Это был подарок себе на день рождения. В 18 лет я сдала на права, через месяц мне исполнилось 19 – и я купила машину. Я заработала эти деньги за лето – хорошо отъездила по коммерческим стартам. Это была первая крупная покупка.

Я всегда покупаю только хорошие сумки и хорошую обувь, а одежду могу и в Zara купить. Наверное, платье на выход выберу в другом магазине, но базовые вещи спокойно покупаю там. Я не тот человек, который купит футболочку в магазине Dior за тысячу долларов. Ни за что в жизни! Потому что знаю, как зарабатываются деньги, и не потрачу их на вещь, которая, по моему мнению, их не стоит. У меня нет погони за брендами. А вот что касается сумок и обуви: пускай их будет меньше, но они должны быть лучше.

Купальников у меня очень много. Когда переехала во Флориду, это был большой соблазн, ведь ты живешь у океана. Купальники – это не такая роскошь, даже у больших брендов они не супердорогие. К тому же они очень быстро выцветают на солнце. Не знаю, сколько их у меня – может, 50. Наверное, надо перебрать и что-то отложить для бассейна», – рассказала Клишина.

«Принципиально не читаю сыну на английском, я же из России». Дарья Клишина счастлива в Майами – там у нее семья и работа

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19 комментариев

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SadButTrue
Вероника Степанова здорового человека
+13
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brace
Не шопоголик, но купальникоболик..
50 комплектов - вынь да положь.
+6
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Сергей
И без звания воинского, и во Флориде, и девка ниче так
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Arty K.
Правильно. Купишь за две тыщи
+5
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Beerfanidi
Да нет никаких проблем, если у тебя заработаны средства и ты себе покупаешь Диор за тысячу, проблемы, когда футболка за 1000 валюты становится выше человеческих отношений...
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Роман
Понятно, держите в курсе.
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Olajuvon
Из Майями с любовью!
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Sebastian Debussy
Ответ brace
Не шопоголик, но купальникоболик.. 50 комплектов - вынь да положь.
Ну а че такого? купальник это как плавки, трусы по сути, ну есть у человека 50 и чего? там более живет в Майями. Я понимаю 50 шуб иметь это бред, а купальники это нижнее белье по сути
+2
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Футбол, хоккей итд
Ответ Arty K.
Правильно. Купишь за две тыщи
...рублей?
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shooher
Ответ brace
Не шопоголик, но купальникоболик.. 50 комплектов - вынь да положь.
И что? Я люблю футболки, их больше сотни у меня и рубашек десятка полтора. Привожу из разных стран и городов.
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PsichoEscape
Да пофиг вообще
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Футбол, хоккей итд
Ответ Sebastian Debussy
Ну а че такого? купальник это как плавки, трусы по сути, ну есть у человека 50 и чего? там более живет в Майями. Я понимаю 50 шуб иметь это бред, а купальники это нижнее белье по сути
Согласен, тем более как она сказала - купальники быстро выцветают на солнце.🌞
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Арг
Ответ Arty K.
Правильно. Купишь за две тыщи
Хехехе)
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SadButTrue
Ответ СкромныйБосс
Ну Степанова хотя бы не свалила в Штаты и не лицемерит там про то, что она русская, когда всю жизнь проживёт в США и детей с гражданством США нарожает...
"Хотя бы не свалила в Штаты... лицемерит, что она русская"

Ооо! Измена родине, да? А русские только в РФ есть и должны все сидеть и терпеть? Как там говорится в одной книге?

Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer :)
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WOODDY
Ответ SadButTrue
Это как у ситхов в Звездных Войнах. Переход на темную сторону силы уродует (и вместо блондинки Клишиной получилась патриотка от RT Степанова)
то есть по твоему патириоты это те кто готов покупать забугорное и хвалить везде где только можно?
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Максим Фомин
Ответ Oleg Olegov
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да она и без Клишиной на фоне такая...
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Oleg Olegov
Ответ SadButTrue
Вероника Степанова здорового человека
Комментарий удален модератором
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Трент Резнор
Не куплю за тысячу, только за две…
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