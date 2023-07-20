Клишина о возвращении в спорт: «Приоритет сейчас – семья. Нет мотивации вернуться на тот уровень, на котором я была»

Дарья Клишина сообщила, что сейчас у нее нет мотивации возвращаться в спорт.

Клишина – серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину.

«Приоритет сейчас – семья. Нет мотивации вернуться на тот уровень, на котором я была. Я тренируюсь для себя, потому что хочется поддерживать форму. Не знаю, как у других спортсменов, но легкоатлеты избалованы тем, как мы должны выглядеть. Хочется максимально приблизиться к тому, что было всегда.

Если бы нас пустили в и я узнала о допуске чуть раньше, а не сейчас, то в принципе нашла бы мотивацию. Когда ты знаешь, ради чего тренируешься, то это другое дело. А когда у тебя нет света в конце тоннеля, то это очень сложно. Спорт забирает здоровье, время, эмоции. Ты полностью сконцентрирован на карьере, урезаешь в жизни очень много вещей ради того, чтобы максимально здоровым прийти на тренировку.

Если бы у меня не было детей, мне было бы 21-22 года, наверное, даже тут я бы задумалась. Многие молодые спортсмены уже несколько лет не выступают. На их месте, думаю, мне бы хватило сил просто пойти учиться. Когда уже прошла спортивную жизнь, то понимаю, что после карьеры есть другая жизнь – она прекрасна и полна возможностей, на спорте все не заканчивается. К сожалению, многие люди этого не осознают.

Образование очень важно, и я рада, что в свое время не пошла на спортфак. Был даже конфликт с тренером – сказала, что не хочу идти в РГУФК и получать стандартное образование, которое получают все спортсмены. Там практически не нужно учиться, за заслуги все поставят. Я хотела поступить в другой университет, получить нормальный диплом, учиться.

В итоге добилась этого – сдала экзамены, поступила в другой вуз, отучилась на очном. Первые три года ходила на пары каждый день, на четвертом курсе посещаемость была 50%, а остальное делала онлайн. Я приезжала и сдавала сессию. А на пятом курсе было гораздо проще – это просто дипломная работа.

Моим научным руководителем был ректор, с которым у меня сложились прекрасные отношения. Я очень легко защитила дипломную работу, сдала экзамены и была безумно счастлива – я это сделала сама, у меня не было блата. Я окончила менеджмент, один курс был профильный – спортивный менеджмент. Было просто, потому что я изучала то, что происходило вокруг меня. И до сих пор это приносит пользу.

Мне бы хотелось, чтобы молодые спортсмены о своем будущем заботились заранее.

Многие думают, что кроме спорта ничего нет, и есть психологический стопор. На самом деле каждый человек настолько талантлив, что спорт точно никого не ограничивает. Да, я понимаю, что это большая часть жизни, которая требовала ресурсов, таланта, выдержки, дисциплины, но у каждого очень много талантов. Главное – не лениться, а вовремя раскрыть эти таланты», – рассказала Клишина.

«Принципиально не читаю сыну на английском, я же из России». Дарья Клишина счастлива в Майами – там у нее семья и работа