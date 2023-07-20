Клишина о том, почему не говорила о первой беременности: «Мне никогда не нравилось экстравнимание, так что делать хайп на рождении ребенка не хотелось»

Дарья Клишина призналась, почему не рассказывала о первой беременности.

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину воспитывает двух сыновей – 2018 и 2022 годов рождения.

«Мне никогда не нравилось экстравнимание, так что делать хайп на рождении ребенка не хотелось. Личная жизнь должна оставаться личной. После рождения первого сына знала, что хочу вернуться в спорт. У меня еще до беременности стояла такая цель, поэтому не переключала фокус общественности на семью. Сказала, что просто беру перерыв – никто не знал, что это за перерыв.

Так сложилось, что я достаточно быстро забеременела – сразу после сезона. Я родила, а для всех людей получилось, что прошло слишком мало времени, никто не смог сопоставить. Я быстро восстановилась и вернулась. В интервью выдавала информацию, которая в принципе и была, просто не выдавала вторую половину.

Я училась, ходила в школу, прошла интенсивный курс английского во время беременности, чтобы время зря не терять. А через 2,5 месяца после родов уехала в тренировочный центр – ребенок был со мной, моя мама тоже – помогала, смотрела за малышом.

Я начала восстанавливаться, тренироваться. И как-то все влилось обратно в спортивную жизнь. Поэтому не было сложностей что-то скрывать. Понятно, что все мои друзья и близкие знали.

Все фотографии во время беременности я выставляла в реальном времени. Любая девушка знает, в какой ракурс встать: я на девятом месяце вставала в камеру прямо. И так не видно живота.

Я была беременна мальчиком, у меня был баскетбольный шар вперед, не было ничего по бокам. И если снимать прямо, то живота не увидишь. Абсолютно все фотографии я выставляла сразу, но не конкретизировала, что беременна. Многие оценили это спустя время. Хотя кто-то до сих пор не понимает, откуда взялся второй ребенок», – рассказала Клишина.

«Принципиально не читаю сыну на английском, я же из России». Дарья Клишина счастлива в Майами – там у нее семья и работа