Дарья Клишина: «Не стала бы игнорировать турниры, если бы мне предложили соревноваться с трансгендерами»

Теги прыжки в длину сборная России жен Дарья Клишина ЛГБТ Легкая атлетика

Дарья Клишина заявила, что не стала бы отказываться от турниров с участием трансгендеров.

Легкоатлетка с 2013 года живет и тренируется в США. 

– В России многие убеждены, что приверженцев старых традиций в США уже не осталось, и там правят бал трансгендеры и представители нетрадиционной ориентации...

– В Америке к ориентации относятся проще, и люди там гораздо более открытые. Никто ничего не скрывает. В России все-таки другая культура. У меня нет предубеждений, но сама живу в соответствии со своими традициями.

– Нет опасений, что в женских соревнованиях вскоре будут побеждать, скажем так, не совсем женщины?

– Сложный вопрос. Совсем недавно в США трансгендера просто не допустили к участию в женских соревнованиях.

Не стала бы игнорировать турниры, если бы мне предложили с таковыми соревноваться. Хотя понятно, что у мужчин, позиционирующих себя как женщин, физические возможности выше, – сказала серебряный призер ЧМ-2017 по прыжкам в длину. 

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1 комментарий

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unknownman
Ну да, если из-за транса занимаешь 10-е место, а не 9-е, то не очень обидно.
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