Дарья Клишина: «Не стала бы игнорировать турниры, если бы мне предложили соревноваться с трансгендерами»
Дарья Клишина заявила, что не стала бы отказываться от турниров с участием трансгендеров.
Легкоатлетка с 2013 года живет и тренируется в США.
– В России многие убеждены, что приверженцев старых традиций в США уже не осталось, и там правят бал трансгендеры и представители нетрадиционной ориентации...
– В Америке к ориентации относятся проще, и люди там гораздо более открытые. Никто ничего не скрывает. В России все-таки другая культура. У меня нет предубеждений, но сама живу в соответствии со своими традициями.
– Нет опасений, что в женских соревнованиях вскоре будут побеждать, скажем так, не совсем женщины?
– Сложный вопрос. Совсем недавно в США трансгендера просто не допустили к участию в женских соревнованиях.
Не стала бы игнорировать турниры, если бы мне предложили с таковыми соревноваться. Хотя понятно, что у мужчин, позиционирующих себя как женщин, физические возможности выше, – сказала серебряный призер ЧМ-2017 по прыжкам в длину.
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