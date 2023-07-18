Конгресс World Athletics не будет рассматривать вопрос допуска россиян

Теги сборная России сборная России жен Сборная Беларуси сборная Беларуси жен World Athletics (IAAF) Легкая атлетика

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не будет рассматривать вопрос допуска россиян к соревнованиям.

Мероприятие пройдет 16-17 августа в Будапеште.

«Конгресс World Athletics не будет рассматривать вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Он будет рассмотрен рабочей группой, которая в надлежащее время проинформирует совет World Athletics о своих рекомендациях», – сообщили в World Athletics.

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