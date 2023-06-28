Российская делегация не получит приглашение на конгресс World Athletics

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Представители Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не будут приглашены на выборный конгресс World Athletics, который пройдет 17 августа в Будапеште.

Российская делегация не сможет принять участие, несмотря на восстановление членства ВФЛА в международной организации.

 

«World Athletics не отправляла в ВФЛА официальное приглашение для участия в конгрессе в Будапеште. Представители ВФЛА не получат права участвовать в выборах», – сообщила представитель пресс-службы World Athletics.

Также отмечается, что никто из представителей ВФЛА не будет аккредитован на чемпионат мира, который стартует в Будапеште 19 августа. Право приехать на ЧМ имеют только российские журналисты, которым World Athletics в январе предложила пройти аккредитацию.

 

1 комментарий

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Atsuktuvas
Это мы сами не захотели, сами !
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