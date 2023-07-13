Правительство России обсудит лишение Минспорта полномочий при установлении антидопинговых правил

Теги допинг РУСАДА Министерство спорта России Легкая атлетика

Правительство РФ обсудит лишение Минспорта полномочий при установлении антидопинговых правил.

Сегодня пройдет заседание правительства России, где будет обсуждаться вопрос лишения Министерства спорта полномочий при утверждении общероссийских антидопинговых правил.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о признании утратившим силу подпункта 4.2.9 положения о министерстве спорта Российской Федерации», – говорится в сообщении правительства.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) утверждать и реализовывать общероссийские антидопинговые правила. Ранее ответственным за утверждение антидопинговых правил было Министерство спорта России.

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