Правительство России обсудит лишение Минспорта полномочий при установлении антидопинговых правил

Правительство РФ обсудит лишение Минспорта полномочий при установлении антидопинговых правил.

Сегодня пройдет заседание правительства России, где будет обсуждаться вопрос лишения спорта полномочий при утверждении общероссийских антидопинговых правил.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о признании утратившим силу подпункта 4.2.9 положения о министерстве спорта Российской Федерации», – говорится в сообщении правительства.

В апреле президент подписал закон, разрешающий Российскому антидопинговому агентству ( ) утверждать и реализовывать общероссийские антидопинговые правила. Ранее ответственным за утверждение антидопинговых правил было Министерство спорта России.