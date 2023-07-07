Дмитрий Чернышенко: «За последние два года наблюдается положительная динамика участия россиян в ГТО. В 2022 году число присоединившихся – 1,7 млн»

Дмитрий Чернышенко рассказал о популярности комплекса ГТО среди молодежи.

Вице-премьер отметил, что абитуриенты, сдавшие нормативы ГТО и получившие знаки отличия, имеют дополнительные баллы при поступлении.

«За последние два года наблюдается положительная динамика участия россиян в ГТО: за 2020 год число присоединившихся граждан составило 900 тысяч, а в 2022 году уже 1,7 миллиона.

Впечатляющие результаты также были достигнуты в период приемной кампании в вузы 2023 года, когда 73 тысячи абитуриентов обратились за подтверждением знака отличия ГТО через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг», – сказал Чернышенко.

Чернышенко добавил, что за знак отличия комплекса ГТО высшие образовательные учреждения могут начислять не менее двух баллов, а остальные достижения оценивать по своему усмотрению.

С 2022 года бонусная система заработала для обладателей не только золотых, но также серебряных и бронзовых знаков отличия.

«Знак отличия ГТО не только увеличивает шансы на поступление, но также подтверждает приверженность к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В перечень нормативов комплекса ГТО включены легкая атлетика, лыжи, плавание, стрельба и туризм – такое разнообразие позволяет вовлечь в регулярную спортивную активность еще больше наших граждан. Как подтверждение, более 20,5 миллионов человек уже вступили в ряды ГТО», – заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Ежегодно проводится Фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций высшего образования. В 2023 году за попадание в финал IV фестиваля ГТО боролись более 22 тысяч студентов из 250 вузов со всей страны, а в финале за победу боролись 311 студентов из 40 субъектов страны.