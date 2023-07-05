Мария Абакумова: «Полудкиной действительно предлагали поехать в Сирию представители местной федерации. Но она отказалась»

Теги метания сборная России жен Мария Абакумова Карина Полудкина Панарабские игры Легкая атлетика

Метательница копья Карина Полудкина не планирует выступать на Панарабских играх.

Полудкина значится в заявке на турнир в составе сборной Сирии. В профиле у нее изменено имя. 

Об этом Sports.ru сообщила тренер Полудкиной Мария Абакумова. 

«Карина сейчас дома, в Краснодаре. Ей действительно предлагали поехать в Сирию представители местной федерации. Но она отказалась», – сказала Абакумова. 

Пять российских спортсменок с измененными именами заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии

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