Мария Абакумова: «Полудкиной действительно предлагали поехать в Сирию представители местной федерации. Но она отказалась»

Метательница копья Карина Полудкина не планирует выступать на Панарабских играх.

Полудкина значится в заявке на турнир в составе сборной Сирии. В профиле у нее изменено имя.

Об этом Sports.ru сообщила тренер Полудкиной Мария Абакумова.

«Карина сейчас дома, в Краснодаре. Ей действительно предлагали поехать в Сирию представители местной федерации. Но она отказалась», – сказала Абакумова.

Пять российских спортсменок с измененными именами заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии