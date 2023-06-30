Якоб Ингебригтсен хочет бороться за десять мировых рекордов: «1500 м – очень сложная дистанция, трудно бежать так быстро»

Теги Бег сборная Норвегии Якоб Ингебригтсен Легкая атлетика

Бегун Якоб Ингебригтсен высказался о рекордах на средних и длинных дистанциях.

22-летний норвежец заявил, что хочет бороться за десять мировых рекордов на открытом воздухе: на 1500 м, 2000 м, 3000 м, 5000 м, 10 000 м, в полумарафоне, марафоне, в беге на 3000 м с препятствиями, а также на дистанциях в одну и две мили. 

«Какой рекорд труднее всего побить? Наверное, на 1500 м (3.26.00, принадлежит марокканцу Хишаму эль-Герруже – Sports.ru). Это очень сложная дистанция, трудно бежать так быстро. 

Для меня это просто попытка улучшить мой лучший результат», – сказал Ингебригтсен на пресс-конференции перед этапом «Бриллиантовой лиги» в Лозанне. 

Ингебригтсен – олимпийский чемпион в беге на 1500 м. Его лучший результат на дистанции – 3.27.95.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий