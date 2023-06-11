«Эта неделя была норвежской. Холанд в финале ЛЧ, Рууд в финале «Ролан Гаррос», у Ингебригтсена мировой рекорд». Биатлонист Йоханнес Бо об успехах Норвегии

Биатлонист Йоханнес Бо назвал прошедшую неделю одной из лучших для норвежского спорта.

В частности, норвежец высказался о финале теннисного турнира «Ролан Гаррос», где его соотечественник Каспер Рууд сегодня сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

«Не могу сказать, что хорошо знаком с ним (Руудом – Sports.ru), но мы встречались несколько раз. Я даже играл с ним в теннис на одном из мероприятий, организованных его спонсором.

Особенно мне запомнилась скорость его подач, они проносились пулей. Я был на противоположной стороне корта, готовился отбивать подачи, но стоило мне лишь протянуть ракетку, как мяч уже летел в стену позади меня. Было удивительно наблюдать за скоростью происходящего.

Думаю, на гранд-финале будет много наших соотечественников. День станет великим для норвежского спорта.

Эта неделя вообще была в каком-то смысле норвежской. Сначала Виктор Ховланн выиграл Мемориальный турнир по гольфу, затем Якоб Ингебригтсен бьет мировой рекорд в беге на 2 мили в Париже, Эрлинг Холанд играет в финале Лиги чемпионов, а теперь еще и Каспер Рууд – в финале «Ролан Гаррос». Для Норвегии это, наверное, лучшая неделя», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо.

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