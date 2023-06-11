«Эта неделя была норвежской. Холанд в финале ЛЧ, Рууд в финале «Ролан Гаррос», у Ингебригтсена мировой рекорд». Биатлонист Йоханнес Бо об успехах Норвегии

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Ролан Гаррос Бег сборная Норвегии сборная Норвегии Йоханнес Бо Каспер Рууд Эрлинг Холанд Якоб Ингебригтсен Биатлон

Биатлонист Йоханнес Бо назвал прошедшую неделю одной из лучших для норвежского спорта.

В частности, норвежец высказался о финале теннисного турнира «Ролан Гаррос», где его соотечественник Каспер Рууд сегодня сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

«Не могу сказать, что хорошо знаком с ним (Руудом – Sports.ru), но мы встречались несколько раз. Я даже играл с ним в теннис на одном из мероприятий, организованных его спонсором.

Особенно мне запомнилась скорость его подач, они проносились пулей. Я был на противоположной стороне корта, готовился отбивать подачи, но стоило мне лишь протянуть ракетку, как мяч уже летел в стену позади меня. Было удивительно наблюдать за скоростью происходящего.

Думаю, на гранд-финале будет много наших соотечественников. День станет великим для норвежского спорта.

Эта неделя вообще была в каком-то смысле норвежской. Сначала Виктор Ховланн выиграл Мемориальный турнир по гольфу, затем Якоб Ингебригтсен бьет мировой рекорд в беге на 2 мили в Париже, Эрлинг Холанд играет в финале Лиги чемпионов, а теперь еще и Каспер Рууд – в финале «Ролан Гаррос». Для Норвегии это, наверное, лучшая неделя», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо.

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3 комментария

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Игорь Пичугин
Бери пример, астматик.
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psixyec
А следующая неделя обязана быть за сербами – за Йокичем и Джоковичем.
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