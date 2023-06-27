Олег Матыцин: «Для России в спорте нет недружественных стран и тем более врагов, мы не закрываемся от контактов с нашими партнерами»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что у России в спорте нет недружественных стран.

«Для России в спорте нет недружественных стран и тем более врагов, мы не закрываемся от контактов с нашими партнерами и открыты к уважительному диалогу.

Это подтверждается тем, что Россия стала первой страной, которая официально поддержала ЮНЕСКО при создании его альянса с [программой ЮНЕСКО] Fit for Life и первой внесла средства на реализацию этого проекта.

Россия всегда остается надежным партнером международного спортивного сообщества. Наша страна гордится успешно проведенными Универсиадами, Олимпийскими играми и чемпионатами мира», – сказал Матыцин.

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2 комментария

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Адриана
Жаль, что только в спорте...
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Viks
Наша страна гордится успешно проведенными Универсиадами, Олимпийскими играми и чемпионатами мира», – сказал Матыцин. --- Особенно сочинской олимпиадой..., с дырками в стене, банком чистой мочи и отобранными медалями.
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