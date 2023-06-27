Олег Матыцин: «Для России в спорте нет недружественных стран и тем более врагов, мы не закрываемся от контактов с нашими партнерами»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что у России в спорте нет недружественных стран.

«Для России в спорте нет недружественных стран и тем более врагов, мы не закрываемся от контактов с нашими партнерами и открыты к уважительному диалогу.

Это подтверждается тем, что Россия стала первой страной, которая официально поддержала ЮНЕСКО при создании его альянса с [программой ЮНЕСКО] Fit for Life и первой внесла средства на реализацию этого проекта.

Россия всегда остается надежным партнером международного спортивного сообщества. Наша страна гордится успешно проведенными Универсиадами, Олимпийскими играми и чемпионатами мира», – сказал .