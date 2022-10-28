Чернышенко о втором этапе «Игр дружбы»: «Расширилась география участников – с 16 до 23 стран. Уверен, Татарстан сможет порадовать достойным уровнем проведения»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о проведении второго этапа «Игр дружбы», который пройдет в Казани с 10 по 25 ноября.

«По поручению президента России Владимира Путина мы сохраняем уровень соревновательной активности наших атлетов. Правительством были разработаны новые форматы состязаний по различным видам спорта с участием представителей дружественных стран.

В ноябре в Казани запланировано проведение второго этапа международных соревнований “Игры дружбы”. Отмечу, что по сравнению с первым этапом, который проходил в июле–августе этого года, у нас расширилась география участников – с 16 до 23 стран.

Среди 800 спортсменов будут разыграны свыше 100 комплектов наград. Уверен, гостеприимный Татарстан сможет порадовать атлетов, тренеров и болельщиков достойным уровнем проведения Игр», – заявил Чернышенко.

В рамках «Игр дружбы» пройдут соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию и плаванию. Первый этап состоялся в Казани пройдет в Казани с 19 июля по 3 августа.