Сергей Шубенков: «Будут в следующем году Олимпийские игры, опять будет свистопляска – допуск-недопуск. Надоело, если честно, все это дело»

Теги Бег сборная России Мемориал братьев Знаменских Сергей Шубенков Мария Ласицкене Париж-2024 Легкая атлетика

Легкоатлет Сергей Шубенков высказался о недопуске на международные старты.

Сегодня он победил в беге на 110 метров с барьерами на Мемориале братьев Знаменских с результатом 13,69.

– Есть ощущение, что если бы были международные старты, то и результат был бы сильнее?

– Да. Есть, конечно. Потому что если бы международные старты были, то и подготовка вся веселее бы шла. Тенденция же тянется уже приличное время. Это все одно на одно наслаивается. Как паровоз в итоге. Если даже сейчас объявить: «Серега, через неделю на международные старты едешь», то у меня на нервяке, на эмоциях десятка уже сама сбросится, а то и две.

Как в 2021 году было, когда меня не пускали, не пускали, не пускали, потому что по делам проходил по нехорошим. Только допустили – и сразу две десятки снял со своих же результатов. Поэтому для меня это очень серьезный фактор. Даже сама атмосфера, само ощущение праздника.

Мария Ласицкене со слезами сказала, что ее международная карьера завершена. У тебя есть такая чуйка?

– Да, Маша загрустила. Могу понять. Я как-то... Что у нас сейчас там есть? Будут в следующем году Олимпийские игры. Опять будет свистопляска – допуск-недопуск. Надоело, если честно, все это дело. Присутствует какое-то смирение, что ли.

Здесь тоже весело. Ребята на пятки наступают. 13,70 бежишь, а они еще медленнее бегут. Все сильно в шоке от финальных результатов (на Мемориале Знаменских), потому что явно чувствовали, что бежим сильнее, – сказал Шубенков.

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1 комментарий

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Hitgoe Himgob
Пора в Думу, что херней страдать
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