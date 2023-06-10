Шубенков об организации Недели легкой атлетики: «Написано «Вход для участников». Я захожу, мне задают вопрос: «А вы у нас кто – ветеран?»

Сергей Шубенков рассказал о проблемах с организацией Недели легкой атлетики в Москве.

Сегодня он победил в беге на 110 метров с барьерами на Мемориале братьев Знаменских.

«Здесь, кстати, на счет атмосферы нужно сказать. Все стараются. Прикольно, крутой получился праздник. Но таких мелочей, когда люди там (на дальней от дорожки трибуны), бежим здесь...

Или написано «Вход для участников». Я захожу, а мне задают вопрос: «А вы у нас кто – ветеран?». Я говорю: «Я без возрастной группы». – «А, ну ветеран». – «Нет, ветеран – это 45+».

И высоту из-за забора смотрим. Вроде как все для телекартинки, а картинку мы не видим. Получается, что люди сидят на трибунах, смотрят в телефоны и Богословскую слушают, – сказал .