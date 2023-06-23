Шубенков о фигуристках на Неделе легкой атлетики: «Пришли сами по себе, свита никого к ним не подпустила пообщаться. Не было взаимодействия»

Сергей Шубенков поделился впечатлениями от Недели легкой атлетики в Москве.

В рамках Недели на Никольской состоялись забеги на 60 м с участием звезд и известных спортсменов. В них приняли участие фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова, Аделия Петросян, Софья Акатьева, певица Ольга Бузова, комментатор Дмитрий Губерниев и другие.

— Как вообще оценишь Неделю легкой атлетики? Из десяточки сколько баллов?

— В прошлом году было восемь. А сейчас баллов шесть.

— Где два балла потерялись?

— На самом деле, классные соревнования, отличная задумка...

— Спасибо федерации?

— Да-да, разумеется, и Департаменту спорта Москвы, денег много дали, звезд пригласили. Видно, что старались. Но в мелочах не все получилось, и их накопилось много. Ощущение, что забег на Никольской провели, и успокоились. Хотя он должен был стать точкой входа — смотрите, товарищи сограждане, мы у Красной площади, у нас Бузова, Губерниев, дорого-богато. Классный спорт. В этом же идея была.

— Главной идеей была сама Бузова, разве нет?

— Получилось, что так. Заманили ей, народ на нее и пришел. На фигуристок, у них есть болельщики, которые всегда на них ходят, где бы ни появлялись. А на легкую атлетику — все равно. Мы уже у себя пообсуждали — если бы добавили коллаборации, взаимодействий с легкоатлетами, было бы поживее. Но в целом турки, кубинцы же приехали? Значит, шоу получилось.

— А на какую коллаборацию с Бузовой ты готов? Спеть?

— Да на любую, ха-ха. Получилось, что она прямой наводкой прошла на сцену сквозь наши шатры, спела и таким же путем обратно и уехала. Фигуристки — то же самое, пришли сами по себе. Свита никого к ним не подпустила поговорить, пообщаться. Не было взаимодействия, как мне показалось, — сказал .

Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику