Шубенков о фигуристках на Неделе легкой атлетики: «Пришли сами по себе, свита никого к ним не подпустила пообщаться. Не было взаимодействия»
Сергей Шубенков поделился впечатлениями от Недели легкой атлетики в Москве.
В рамках Недели на Никольской состоялись забеги на 60 м с участием звезд и известных спортсменов. В них приняли участие фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова, Аделия Петросян, Софья Акатьева, певица Ольга Бузова, комментатор Дмитрий Губерниев и другие.
— Как вообще оценишь Неделю легкой атлетики? Из десяточки сколько баллов?
— В прошлом году было восемь. А сейчас баллов шесть.
— Где два балла потерялись?
— На самом деле, классные соревнования, отличная задумка...
— Спасибо федерации?
— Да-да, разумеется, и Департаменту спорта Москвы, денег много дали, звезд пригласили. Видно, что старались. Но в мелочах не все получилось, и их накопилось много. Ощущение, что забег на Никольской провели, и успокоились. Хотя он должен был стать точкой входа — смотрите, товарищи сограждане, мы у Красной площади, у нас Бузова, Губерниев, дорого-богато. Классный спорт. В этом же идея была.
— Главной идеей была сама Бузова, разве нет?
— Получилось, что так. Заманили ей, народ на нее и пришел. На фигуристок, у них есть болельщики, которые всегда на них ходят, где бы ни появлялись. А на легкую атлетику — все равно. Мы уже у себя пообсуждали — если бы добавили коллаборации, взаимодействий с легкоатлетами, было бы поживее. Но в целом турки, кубинцы же приехали? Значит, шоу получилось.
— А на какую коллаборацию с Бузовой ты готов? Спеть?
— Да на любую, ха-ха. Получилось, что она прямой наводкой прошла на сцену сквозь наши шатры, спела и таким же путем обратно и уехала. Фигуристки — то же самое, пришли сами по себе. Свита никого к ним не подпустила поговорить, пообщаться. Не было взаимодействия, как мне показалось, — сказал чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.
Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику
Позорище и профанация спорта.
Они участники соревнований - значит, вместе со всеми должны были разминаться, общаться с атлетами, следить за другими забегами, вот что имел ввиду Шубенков под взаимодействием.
А тут обезьянок цирковых привезли, трусцой под камеры прогнали, сделали пару фоток и увезли. Попутно назвав это развитием легкой атлетики :)))
Уж спортсменки могли бы пробежать 60 метров.
Карякин вот по-честному пробежал, хоть и шахматист.
Какой в этом был смысл, и кому нужны были там фигуристки и Бузова ( типа звезда). Кругом никому не нужные дорогущие шоу и праздники...страна контрастов.
Организаторы вряд ли расчитывали на эту клоунаду. Все-таки это было спортивное мероприятие.