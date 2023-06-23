Шубенков о фигуристках на Неделе легкой атлетики: «Пришли сами по себе, свита никого к ним не подпустила пообщаться. Не было взаимодействия»

Теги Бег Дмитрий Губерниев Сергей Шубенков Алина Загитова Ольга Бузова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Легкая атлетика

Сергей Шубенков поделился впечатлениями от Недели легкой атлетики в Москве.

В рамках Недели на Никольской состоялись забеги на 60 м с участием звезд и известных спортсменов. В них приняли участие фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова, Аделия Петросян, Софья Акатьева, певица Ольга Бузова, комментатор Дмитрий Губерниев и другие. 

— Как вообще оценишь Неделю легкой атлетики? Из десяточки сколько баллов?

— В прошлом году было восемь. А сейчас баллов шесть.

— Где два балла потерялись?

— На самом деле, классные соревнования, отличная задумка...

— Спасибо федерации?

— Да-да, разумеется, и Департаменту спорта Москвы, денег много дали, звезд пригласили. Видно, что старались. Но в мелочах не все получилось, и их накопилось много. Ощущение, что забег на Никольской провели, и успокоились. Хотя он должен был стать точкой входа — смотрите, товарищи сограждане, мы у Красной площади, у нас Бузова, Губерниев, дорого-богато. Классный спорт. В этом же идея была.

— Главной идеей была сама Бузова, разве нет?

— Получилось, что так. Заманили ей, народ на нее и пришел. На фигуристок, у них есть болельщики, которые всегда на них ходят, где бы ни появлялись. А на легкую атлетику — все равно. Мы уже у себя пообсуждали — если бы добавили коллаборации, взаимодействий с легкоатлетами, было бы поживее. Но в целом турки, кубинцы же приехали? Значит, шоу получилось.

— А на какую коллаборацию с Бузовой ты готов? Спеть?

— Да на любую, ха-ха. Получилось, что она прямой наводкой прошла на сцену сквозь наши шатры, спела и таким же путем обратно и уехала. Фигуристки — то же самое, пришли сами по себе. Свита никого к ним не подпустила поговорить, пообщаться. Не было взаимодействия, как мне показалось, — сказал чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.

Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику

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15 комментариев

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ezhik38
Пришли...вместо того, чтобы бежать, как настоящие спортсменки, прошли пешком с видом звезд. ))
Позорище и профанация спорта.
+74
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+67
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Воздушный Змей
Ответ АБZ 49
В инете есть видио, как Алина даёт автографы, фоткается с желающим. Все довольны
Какие нафиг автографы?!
Они участники соревнований - значит, вместе со всеми должны были разминаться, общаться с атлетами, следить за другими забегами, вот что имел ввиду Шубенков под взаимодействием.

А тут обезьянок цирковых привезли, трусцой под камеры прогнали, сделали пару фоток и увезли. Попутно назвав это развитием легкой атлетики :)))
+49
-6
+43
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ретроградный меркурий
"Забег" фигуристок - это вообще был эпик фейл. Пригласили звёзд фигурного катания для популяризации лёгкой атлетики, а получили антирекламу и какой-то лютый кринж. А вот то, что не было коллаборации - это вопрос к организаторам. Неудивительно, что у нас лёгкая атлетика в такой глубокой опе, если спортивные функционеры не способны использовать медийный потенциал спортсменок с миллионной аудиторией.
+46
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+37
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Sgi
Все правильно же сказал
+27
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+22
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Olga.t
Ответ brig_Mercury
так они туда не сами пришли: кому-то денег дали, кто-то попиариться... если бы по-дружески, ради лёгкой атлетики...
деньги и пиар тоже неплохо было бы отработать, а не устраивать "междусобойчик".
Уж спортсменки могли бы пробежать 60 метров.
Карякин вот по-честному пробежал, хоть и шахматист.
+11
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Адриана
Да и к чему всё это было тогда? " Денег много дали".... больше НЕ на что давать.
Какой в этом был смысл, и кому нужны были там фигуристки и Бузова ( типа звезда). Кругом никому не нужные дорогущие шоу и праздники...страна контрастов.
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sava k
Заманили Бузовой..... Плакать хочется, смех давно прошел.
+9
0
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Olga.t
Ответ Anna Stefan
Не понимаю неудовольствия всех этих легкоатлетов. Приглашённые гости привлекли зрителей - почему бы не показать им, какие легкоатлеты молодцы и привлечь тем самым внимание к себе? Или лучше соревноваться без зрителей? В чём в данном случае виноваты фигуристки и Бузова?
фигуристки были там не бесплатно.
Организаторы вряд ли расчитывали на эту клоунаду. Все-таки это было спортивное мероприятие.
+3
-2
+1
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brig_Mercury
так они туда не сами пришли: кому-то денег дали, кто-то попиариться... если бы по-дружески, ради лёгкой атлетики...
+2
-2
0
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Листок яблони
Ответ sava k
Заманили Бузовой..... Плакать хочется, смех давно прошел.
Пузовой?
0
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