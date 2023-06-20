МОК: «Наша позиция по российским атлетам не изменилась. Никаких решений по квалификации россиян к Олимпиаде-2024 пока не принималось»

В МОК высказались по поводу участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Наша позиция по российским атлетам совсем не изменилась.

Также хочу отметить, что никаких решений по квалификации российских спортсменов к Парижу-2024 пока не принималось», – сказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции.

Сегодня в Лозанне проходило заседание исполкома МОК. Оно продолжится и завтра (21 июня), а 22 июня пройдет сессия МОК. В эти дни комитет может принять решение по участию российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Италии.

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