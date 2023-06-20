МОК: «Наша позиция по российским атлетам не изменилась. Никаких решений по квалификации россиян к Олимпиаде-2024 пока не принималось»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Марк Адамс Легкая атлетика

В МОК высказались по поводу участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Наша позиция по российским атлетам совсем не изменилась.

Также хочу отметить, что никаких решений по квалификации российских спортсменов к Парижу-2024 пока не принималось», – сказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции.

Сегодня в Лозанне проходило заседание исполкома МОК. Оно продолжится и завтра (21 июня), а 22 июня пройдет сессия МОК. В эти дни комитет может принять решение по участию российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Италии.

Расписание заседаний исполкома и сессии МОК: там могут обсудить критерии допуска россиян до Олимпиады-2024

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18 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
МОК рекомендует че-то, потом сам же опровергает это. Работа кипит вообщем.
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Александр Сачков
Позиция не изменилась. Ее как не было, так и нет.
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Ярослав _
Ответ Маргарита В Сафронова
Вот что меня удивляет, зачем они об этом постоянно говорят. Ну, приняли решение и занимайтесь своими делами. Так нет, похоже у них других дел нет, одни заявления. Нам некогда на всӗ это реагировать, у нас сезон на носу, сборы, работа кипит. А эти бегают вокруг и жужжат как комары:. Нам не интересно, у нас свои спортивные задачи.
Так я думаю они сами ничего не сказали, их журналист спросил об этом
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Маргарита В Сафронова
Вот что меня удивляет, зачем они об этом постоянно говорят. Ну, приняли решение и занимайтесь своими делами. Так нет, похоже у них других дел нет, одни заявления. Нам некогда на всӗ это реагировать, у нас сезон на носу, сборы, работа кипит. А эти бегают вокруг и жужжат как комары:. Нам не интересно, у нас свои спортивные задачи.
+6
-4
+2
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Bashibuzuck
Вы лучше раскажите как у вас обыск прошел? Нашли че? И че вообще искали? 😁
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Александр Сачков
Ответ Bashibuzuck
Вы лучше раскажите как у вас обыск прошел? Нашли че? И че вообще искали? 😁
Так обыск в Париже, а не в Лозанне.
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Sla Slo
Их надо проверить на запрещённые вещества
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maripous
А с чего ей меняться? Мы еще не победили. Бои в самом разгаре.
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Андрей Балабаев
Ответ Александр Сачков
Позиция не изменилась. Ее как не было, так и нет.
олимпиада пройдёт и примут решение по допуску
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Александр Горлов
Ответ Маргарита В Сафронова
Вот что меня удивляет, зачем они об этом постоянно говорят. Ну, приняли решение и занимайтесь своими делами. Так нет, похоже у них других дел нет, одни заявления. Нам некогда на всӗ это реагировать, у нас сезон на носу, сборы, работа кипит. А эти бегают вокруг и жужжат как комары:. Нам не интересно, у нас свои спортивные задачи.
А "свои спортивные задачи" не могли бы вы озвучить? Я просто с посёлка
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arisstopane
Ответ KOT_B_yHTAX
Впустите русских спортсменов ёптить! Спортсмены не отвечают за политику дедульки
спортсмены - нет, граждане - да!
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Песчанка
Ответ La Gushka
В позицию поставили в марте. И хорошо стоим! Мир смотрит и радуется. Сегодня, получается, исполком вопрос даже не обсуждал. Вероятнее всего, и завтра не будет. Вот куда важнее лыжи уравнять мужские и женские, боксерскую ассоциацию исключить из членов и т.п.
о чко прикрой, позер
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