Экспертная группа согласовала проект положения о чемпионате СНГ по олимпийским видам спорта

Теги Игры стран СНГ Легкая атлетика

Экспертная группа согласовала проект положения о чемпионате СНГ.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Обсудив поступившие к документу замечания и предложения, участники встречи приняли решение считать проект положения согласованным на экспертном уровне. Его планируется внести в установленном порядке на рассмотрение совета глав правительств СНГ.

Идея организации чемпионатов СНГ основывалась на предложении о проведении в Содружестве статусных спортивных соревнований в период между Играми стран СНГ, которые проводятся раз в два года.

Предполагается, что чемпионаты будут проводиться на регулярной основе в странах Содружества по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским (дефлимпийским), техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, а также неолимпийским и национальным видам спорта.

По отдельному виду спорта в течение одного года может быть проведен только один чемпионат или первенство, или кубок СНГ. Решение о месте и сроках проведения данных спортивных соревнований будет принимать Совет на основании предложений государств. Предусматривается формирование Календарного плана проведения чемпионатов (первенств, кубков) СНГ по видам спорта.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лжетрофеич
Ответ komissar_k
Ничего, скоро и на Олимпиаду нас вернут. Россия успешно отражает украинское наступление, силы у них скоро иссякнут. Победа будет за нами, и мир это признает. А пока молитесь за наших воинов и помогайте им материально. Да здравствует Россия!
Инфа 146%. От самого Конашенкова.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
komissar_k
Ничего, скоро и на Олимпиаду нас вернут. Россия успешно отражает украинское наступление, силы у них скоро иссякнут. Победа будет за нами, и мир это признает. А пока молитесь за наших воинов и помогайте им материально. Да здравствует Россия!
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Беспутин
Нужно расценивать как хороший международный старт для наших спортсменов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anatol&#8242;
Если без "спартакиадных" размахов, в принципе хорошая идея. Итак во многих вида спорта в течении года проходят чемпионаты, первенства, кубки и прочие соревнования. Одно из них просто будет "открытым"
И да, Commonwealth Games же никого не смущает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий