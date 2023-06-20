Экспертная группа согласовала проект положения о чемпионате СНГ по олимпийским видам спорта

Экспертная группа согласовала проект положения о чемпионате СНГ.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Обсудив поступившие к документу замечания и предложения, участники встречи приняли решение считать проект положения согласованным на экспертном уровне. Его планируется внести в установленном порядке на рассмотрение совета глав правительств СНГ.

Идея организации чемпионатов СНГ основывалась на предложении о проведении в Содружестве статусных спортивных соревнований в период между Играми стран СНГ, которые проводятся раз в два года.

Предполагается, что чемпионаты будут проводиться на регулярной основе в странах Содружества по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским (дефлимпийским), техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, а также неолимпийским и национальным видам спорта.

По отдельному виду спорта в течение одного года может быть проведен только один чемпионат или первенство, или кубок СНГ. Решение о месте и сроках проведения данных спортивных соревнований будет принимать Совет на основании предложений государств. Предусматривается формирование Календарного плана проведения чемпионатов (первенств, кубков) СНГ по видам спорта.