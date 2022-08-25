Олег Матыцин: «Мы ни от кого не изолируемся. Российские спортсмены в любое время готовы порадовать наших болельщиков и всю мировую общественность своими выступлениями»

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о возможности снятия санкций с российского спорта.

«Мы ни от кого сами не изолируемся, поэтому все вопросы противоположной в этой ситуации стороне. Мы в любое время готовы к диалогу и российские спортсмены в любое время готовы составить конкуренцию и порадовать наших болельщиков, всю мировую общественность своими выступлениями.

На данный момент ищем альтернативы, смотрим, как компенсировать отсутствие наших спортсменов на тех или иных стартах. В частности, мы уже проводим Игры стран СНГ. Первые такие как раз проходили год назад в Казани.

Сейчас мы активно сотрудничаем со странами ШОС, БРИКС, для того чтобы создать новые форматы соревнований и усилить конкуренцию, партнерство между дружественными странами. И вообще между всеми странами.

Формат открытый, в спорте не может быть границ, не может быть дружественных или недружественных стран. Задача спорта – объединять. Пропагандировать ценности единства и консолидации вокруг общей глобальной идеи», – сказал Матыцин.